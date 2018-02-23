非國安僅微調 徐國勇：賴揆本來就沒有改組的想法

2018-02-23 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



內閣局部改組，行政院發言人徐國勇（圖）表示，因林美珠部長健康因素請辭，行政院只規畫勞動部長異動，「本來院長（賴清德）就沒有改組的想法」。記者曾吉松／攝影 分享 facebook

這波內閣改組今天底定，外界好奇非國安相關的部會，為何只有勞動部長林美珠異動？行政院發言人徐國勇表示，國防、外交、兩岸屬總統職權，行政院必須尊重；此外僅林美珠以健康因素請辭，因此行政院只規畫勞動部長異動，「本來院長（賴清德）就沒有改組的想法」。

徐國勇表示，行政院長賴清德到各地巡察的行程中，看到行政團隊的默契與執行力，大家一起打拚的力道不但沒有消減，還在向上成長，因此，除了不忍林美珠部長的身體健康准予請辭，其他部會首長全部留任。

他表示，每到立法院新會期要開議，外界就會以為內閣又要改組，「好像颱風來了」，但這次賴院長本來就沒有要改組的想法，媒體報導不斷點名某些特定部會首長，對這些相關首長也不公平。

府院啟動內閣改組，行政院今天宣布5位首長人事異動，其中4位新任首長與國防、外交、兩岸相關，包括外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、陸委會主委陳明通、退輔會主委邱國正。

對於內閣改組，徐國勇說，國防、外交、兩岸屬總統職權，行政院不會做相關考量；但外交部長、國防部長等人仍屬於內閣閣員，總統還是會跟行政院長賴清德商量、交換意見。

徐國勇表示，行政院長與總統有定期、不定期的會面；賴院長今天下午1時30分有進總統府與蔡總統見面，2時30分左右回到行政院，才把內閣異動名單交給他，由他在3點舉行記者會對外說明。

總統府發言人黃重諺今天也表示，府院相關人事是總統與閣揆在中午會面做最後敲定。