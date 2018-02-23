柯承亨3月履新國安局 海基會副董懸缺

2018-02-23 18:55 中央社 台北23日電



總統府今天宣布海基會副董事長柯承亨將出任國安局政務副局長。海基會發言人管安露傍晚受訪表示，柯承亨預計3月中旬履新，目前尚不清楚海基會職務接任人選。

總統府發言人黃重諺下午宣布，國家安全局政務副局長郭崇信即將於3月中旬卸任，遺缺由海峽交流基金會副董事長兼秘書長柯承亨接任。

管安露對中央社表示，柯承亨確定將卸除海基會職務，但截至目前為止尚不清楚接任人選，預計柯承亨3月中旬履新前應會公布接任人選。

行政院大陸委員會副主任委員兼發言人邱垂正傍晚受訪時則表示，若有海基會接任人選消息，會即時對外宣布。