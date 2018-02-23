罹癌瘦7公斤 表姊林美珠嚇壞總統准辭

2018-02-23 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 呂思逸 ╱即時報導



勞動部長林美珠罹癌動刀時，花了一個月才凝血，異於常人，生病期間又得處理修法，壓力極大，不知不覺瘦了7公斤，某次她與蔡英文總統報告時，嚇壞總統，還以為重病。記者呂思逸／攝影 分享 facebook

行政院內閣微幅改組，勞動部長林美珠因病請辭，林美珠下午親自拜訪各單位辭別，林美珠說，罹癌動刀時，花了一個月才凝血，異於常人，生病期間又得處理修法，壓力極大，不知不覺瘦了7公斤，某次她與蔡英文總統報告時，總統嚇壞，還以為重病。請辭後，將「真正休息」。

林美珠少有公開行程，今主動露面，明顯變瘦，她雙眼浮腫、聲音沙啞，林美珠表示，她開刀住院5天，行政院長賴清德曾來探病，當時就萌辭意，她主動提及希望完成階段性任務後，可以休息，她也曾向總統表明辭意，直到昨天行政院後，賴清德才准辭。

「無法凝血期間，狀況不明，很恐慌」，林美珠說，因為凝血長達一個月，延後放療期程，她常常做完放療後，接著進立法院，壓力很大，休息時間不足，不知不覺瘦了，巔峰時候曾瘦了7公斤，她還很開心翻出以前衣服穿搭，目前放療都已經完成，仍須定時回診追蹤、搭配藥物控制。

賴清德昨准辭後，還以醫生身分叮嚀林美珠，吃藥歸吃藥，應該多曬太陽搭配運動，曬太陽以早上10點至12點為佳，全面提升免疫力。

另外，勞動部新任部長人選，勞動部說，大家都不知道是誰，直到今天才得知部長。

去年患病已萌辭意 林美珠：讓我真正的休息

【中央社台北23日電】

即將卸任的勞動部長林美珠今天坦言，去年修法期間發現生病時，就跟總統蔡英文及行政院長賴清德表達想休息的意願，但直到昨天賴揆才准辭，她說：「這次就讓我真正的休息吧。」

行政院今天公布內閣改組名單，林美珠卸任，由高雄市副市長許銘春接任，晚間林美珠到記者室向勞動部記者辭行時，坦言在去年修勞動基準法期間時發現生病，已萌生辭意。

林美珠說，去年10月23日開刀住院5天4夜時，其他病人都是很快就凝血，並進行後續的放射治療，但她整整拖了一個月，到了11月23日才凝血並進行後續治療。

她表示，住院過程中，賴清德來探望過幾次，當時她已經表達希望在階段性任務完成後，可以讓她休息；後來見到蔡總統時，也趁著蔡總統驚訝她瘦了一大圈時，提出想休息的意願。

修法期間，林美珠說，她都是早上去醫院接受放療，然後趕到立法院，法都修完了，自己還沒完成治療，她感嘆：「這次就讓我真正的休息吧。」

另外，林美珠透露，賴清德是昨天行政院會後才告知她請辭獲准，直到今天早上看到媒體報導才知道接任人選是許銘春。

至於後續規劃，林美珠說，就是休息靜養。