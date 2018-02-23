影／蔡賴會面敲定 行政院五首長異動

2018-02-23 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 游昌樺 ╱即時報導



趕在立法院開議前，府院加速內閣改組，23號下午1點半，總統蔡英文跟行政院長賴清德再度會面，敲定最後人事，包括外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、勞動部長許銘春、陸委會主委陳明通和退輔會主委邱國正。總統府也隨後宣布，國安會秘書長由原外交部長李大維出任。不過，外界更關心高雄市長陳菊卸任後傳出要出任總統府秘書長，陳菊卻回應，不需要幫她找工作。

行政院發言人徐國勇說：「院長今天下午一點半，才去跟總統見面，兩點半才回來，才交給我這份名單。」紛紛擾擾的內閣人事，23號下午3點終於由行政院發言人徐國勇證實，本次內閣異動總共替換5位部會首長。

其中勞動部長林美珠因健康因素請辭，由高雄市副市長許銘春接任，其餘四位分別是：外交部長由原總統府秘書長吳釗燮接任，新任國防部長則是國安會秘書長嚴德發，陸委會主委由扁政府官員陳明通回鍋，退輔會主委則是邱國正接任。

行政院發言人徐國勇說：「國防外交跟兩岸關係，這部分在憲法上本來就是要尊重總統職權，這一部分行政院不會做相關考量，我想不必甚麼事都提到派系。」

前後只差10分鐘，總統府隨後開記者會證實人事異動，李大維依舊深受信任，改任國安會秘書長，馮世寬則出任國防安全研究院董事長，但空出的總統府秘書長懸缺，由劉建忻暫代，會不會外傳由呼聲最高的高雄市長陳菊北上接任，雙方都很低調，只說有人選就會公布。

總統府發言人黃重諺說：「總統認為這個職務非常重要，如果有確定人選，一定會跟各位公布。」

高雄市長陳菊說：「都沒有這個事，為什麼大家都這麼關心我，謝謝，不要急著幫我找工作好嗎？」

賴清德上任後，終於進行首波內閣微調，但屬於賴揆職權的只有勞動部長一職，其餘爭議不斷的教育部長潘文忠、內政部長葉俊榮依舊穩坐，何時會再改組？台南幫勢力何時北上？政壇猜測不會止息。