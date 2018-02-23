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被下「友好發言令」 勞團盼許銘春別淪為「資動部長」

2018-02-23 18:11聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市副市長許銘春將接任勞動部長，不少地方勞團負責人紛紛收到勞政單位的「問候」，希望接到外界詢問人事看法時能「友好發言」。勞團表示對許認識不深，接觸不多，但這時候來接任勞動部長，如果行政院仍是向資方傾斜，那只是換了一個「資動部長」。

不少大型勞團理事長們，今天下午都接到勞政單位的電話問候，希望工會領導者萬一接到外界詢問對勞動部長人事看法時，說法能夠友善些，給新任部長一些空間。不想得罪勞政單位、又不願意違心說話的工會理事長，乾脆就以「認識不深、接觸不多」來回應。

全國教育產業總工會秘書長劉亞平表示，勞動部應該照顧勞工，卻明顯向資方傾斜，台灣政黨沒有左右，只有統獨，民進黨執政的勞動部讓勞工失望，用人和政策都跳脫不了政治，台灣已失去了公民社會應用的平衡對話。新的勞動部長許銘春，只要不淪為「資動部」部長就好！

「誰做攏同款啦！」高雄市產業總工會理事長江健興表示，行政院在勞基法第二次修法中已將勞工打趴，中央完全不尊重勞動部的聲音，讓勞動部形同虛設，如果政院態度不改變，那麼勞動部長誰來做還是都一樣。非勞政出身的許銘春，雖然有法律背景，但對勞工事務與勞政相關法令未必熟稔，希望能夠有所作為。勞團會監督許上任後，對勞動部說要「對勞基法嚴格執行」到底是真是假？

高雄市副市長許銘春將接任勞動部長，勞團希望不要淪為「資動部長」。記者劉學聖／攝影
高雄市副市長許銘春將接任勞動部長，勞團希望不要淪為「資動部長」。記者劉學聖／攝影
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高雄市副市長許銘春將接任勞動部長，勞團希望不要淪為「資動部長」。記者劉學聖／攝影
高雄市副市長許銘春將接任勞動部長，勞團希望不要淪為「資動部長」。記者劉學聖／攝影
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勞動部勞團全國教育產業總工會

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