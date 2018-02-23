許銘春：有自信與勞工溝通對話並維護勞工最大福利
勞工團體質疑將接任勞動部長的高雄市副市長許銘春學歷、經歷與勞工業務較無關聯。許銘春說，這是一個新的領域，但她是律師出身，過去對勞工法律也不陌生，擔任副市長時督導勞工局業務，和工會也有接觸，上任後會用誠意與工會對話、溝通，要去了解勞工朋友的需求和現在所擔心的問題，會落實勞檢，對於勞工擔心的七休一、延長工時會不會被濫用，會嚴格把關。
許銘春說，她是單親勞動家庭出身，一定會堅定悍衛勞工權益，以自己的法律專業，在勞動部長任內全力以赴，三月一日上路的新修的勞基法，很多勞工朋友還是有很多質疑，他們會擔心新法立法的美意能不能落實；做為勞動部長，悍衛勞工的權益是當然的職責，新法上路之後最重要的是要嚴格來執行，這個部分她會站在勞工朋友的立場全力落實立法的美意。
她表示，當律師21年，為很多勞工朋友義務諮詢、寫訴狀，不讓勞工朋友花錢；91年間為加工出口區60多名勞工和一家惡意倒閉的廠商打官司，官司打贏了。
對於高工時、低薪和總統蔡英文提出的起薪3萬之事，許銘春表示，上任之後會跟勞動部的團隊來了解，她的大原則是站在維護勞工朋友的立場去處理勞動部的事務；她不認為勞動部只是背書的角色，強調勞動部一定有其勞動政策，保障勞工的權益、為不同行業的勞工謀最大的福利，這是勞動部最大的宗旨，她上任之後會站在這個大原則和宗旨為勞工朋友做各項考量。
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