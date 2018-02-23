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許銘春：有自信與勞工溝通對話並維護勞工最大福利

2018-02-23 18:02聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

將接任勞動部長的高市副市長許銘春有自信和勞工溝通對話並維護勞工最大福利。記者劉學...
將接任勞動部長的高市副市長許銘春有自信和勞工溝通對話並維護勞工最大福利。記者劉學聖／攝影
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勞工團體質疑將接任勞動部長的高雄市副市長許銘春學歷、經歷與勞工業務較無關聯。許銘春說，這是一個新的領域，但她是律師出身，過去對勞工法律也不陌生，擔任副市長時督導勞工局業務，和工會也有接觸，上任後會用誠意與工會對話、溝通，要去了解勞工朋友的需求和現在所擔心的問題，會落實勞檢，對於勞工擔心的七休一、延長工時會不會被濫用，會嚴格把關。

許銘春說，她是單親勞動家庭出身，一定會堅定悍衛勞工權益，以自己的法律專業，在勞動部長任內全力以赴，三月一日上路的新修的勞基法，很多勞工朋友還是有很多質疑，他們會擔心新法立法的美意能不能落實；做為勞動部長，悍衛勞工的權益是當然的職責，新法上路之後最重要的是要嚴格來執行，這個部分她會站在勞工朋友的立場全力落實立法的美意。

她表示，當律師21年，為很多勞工朋友義務諮詢、寫訴狀，不讓勞工朋友花錢；91年間為加工出口區60多名勞工和一家惡意倒閉的廠商打官司，官司打贏了。

對於高工時、低薪和總統蔡英文提出的起薪3萬之事，許銘春表示，上任之後會跟勞動部的團隊來了解，她的大原則是站在維護勞工朋友的立場去處理勞動部的事務；她不認為勞動部只是背書的角色，強調勞動部一定有其勞動政策，保障勞工的權益、為不同行業的勞工謀最大的福利，這是勞動部最大的宗旨，她上任之後會站在這個大原則和宗旨為勞工朋友做各項考量。

勞動部工時七休一

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