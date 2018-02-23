勞動部長換人 兩政次去留受關注

相關新聞
掌勞動部 許銘春：可能我有法律專業且個性溫柔一點2018-02-23 18:34
李大維沉穩應對風雨 外交老將新戰場開始2018-02-23 20:35
蒲澤春任府戰略顧問 沈一鳴接國防部副部長2018-02-23 19:11
柯承亨3月履新國安局 海基會副董懸缺2018-02-23 18:55
外交兩岸老將 府院盼吳釗燮陳明通創新局2018-02-23 18:53
府院人事改組 綠肯定最佳調整藍表憂心2018-02-23 18:52
府院人事調整 政院：僅規劃勞動部長異動2018-02-23 18:49
國防部發布新聞稿：空軍司令沈一鳴 接任軍政副部長2018-02-23 18:23
影／蔡賴會面敲定 行政院五首長異動2018-02-23 18:15
被下「友好發言令」 勞團盼許銘春別淪為「資動部長」2018-02-23 18:11
許銘春：有自信與勞工溝通對話並維護勞工最大福利2018-02-23 18:02
邱國正了解現退役軍人需求 推動退輔會興革2018-02-23 17:44
嚴德發耿直救災將軍 領導國軍加強戰備2018-02-23 17:40
【重磅快評】陳明通的作用只是緩解纏鬥的痛苦2018-02-23 17:36
國安內閣人事大異動 總統閣揆中午會面敲定2018-02-23 17:32
「100分國防部長」將去職 藍委：眾望所歸2018-02-23 17:28
傳賴揆子弟兵進入中央 徐國勇：沒有這事2018-02-23 16:55
確定接掌勞動部 許銘春：誠意溝通積極捍衛勞工權益2018-02-23 16:54
陳菊插旗勞動部 部長、次長都出身高雄2018-02-23 16:52
老藍男變老綠男？蔡政府新首長平均年齡超過60歲2018-02-23 16:49
國家定位出問題 李來希：走馬燈換內閣也死路一條2018-02-23 16:42
兩岸、外交閣員全換 洪孟楷：意識形態不變也沒救2018-02-23 16:32
法律背景出任勞動部長？徐國勇：許銘春是稱職人選2018-02-23 16:30
台南2首長入閣？徐國勇：沒訊息 當事人：沒徵詢2018-02-23 16:18
新任營建署長吳欣修：加強與地方民眾溝通協調2018-02-23 16:11
內閣改組名單 國民黨：亮點不足期待不高2018-02-23 15:46
勞動部長又換 勞團：歷任都只是背書2018-02-23 15:13
【重磅快評】內閣改組只是同批人輪唱小英的卡拉OK歌譜2018-02-23 15:07
內閣改組名單看這！共5部會首長異動2018-02-23 15:06
接總統府秘書長？陳菊：大家不用急著替我找工作2018-02-23 14:52
營建署長人事 徐世榮狂批賴清德「可悲」2018-02-23 14:51
內閣改組／邱國正掌退輔會 許銘春接勞動部2018-02-23 14:12
冷眼集／動盪勞動部 兩年折損2部長2018-02-23 14:10
內閣改組綠委樂見其成 藍委：只看顏色2018-02-23 14:09
蔡英文不讓他走人 潘文忠確定留任2018-02-23 14:09
文化政治系教授：蔡政府親美的國安外交布局 令人憂2018-02-23 14:08
總統府秘書長首選陳菊 就等菊姐點頭2018-02-23 14:08
邱國正服從性格受重用 出線退輔會主委機率高2018-02-23 14:07
嚴德發沉穩、易掌握 蔡英文治軍首要2018-02-23 14:04
熱門文章
先前留任自信滿滿 馮世寬今天上午才得知走人2018-02-22 21:49
內閣改組名單看這！共5部會首長異動2018-02-23 15:06
孫大千：柯文哲性格有五優五劣 該當監察院長2018-02-23 09:07
婦聯會裝箱資料碎了？ 雷倩：晴天霹靂！2018-02-23 01:56
從馬英九帽Ｔ知民心…那些年大家追過的政治明星2018-02-23 08:00
蔡政府啟用兩陸軍退將掌國防與退輔 原因何在？2018-02-23 12:30
國安重新整隊 蔡總統意志展現2018-02-23 00:03
救災英雄嚴德發將接國防部長 能解國軍困境？2018-02-22 22:23
退黨選到底 蕭淑麗淚灑黨代表餐會2018-02-23 03:16
退輔會主委傳邱國正呼聲高 李翔宙另用2018-02-23 12:12
蔡英文不讓他走人 潘文忠確定留任2018-02-23 14:09
「能反映蔡總統意志」 吳釗燮可望接任外交部長2018-02-23 12:44
罹癌瘦7公斤 表姊林美珠嚇壞總統准辭2018-02-23 18:19
內閣確定改組！行政院下午公布異動名單2018-02-23 10:31
國安人事調整 馮世寬、李大維換跑道2018-02-23 00:32
接總統府秘書長？陳菊：大家不用急著替我找工作2018-02-23 14:52
間接證實許銘春將掌勞動部 陳菊：相信她會支持勞工2018-02-23 12:32
【重磅快評】內閣改組只是同批人輪唱小英的卡拉OK歌譜2018-02-23 15:07
總統府秘書長首選陳菊 就等菊姐點頭2018-02-23 14:08
軍人年改方案 樓地板調高為3萬8990元2018-02-23 14:47
李大維掌國安 凸顯小英信任2018-02-23 00:17
內閣傳改組 洪孟楷：蔡政府又想突襲台灣社會嗎？2018-02-23 07:08
陳師孟查諷扁舞台劇 包正豪：當政治小丑要敬業一點2018-02-23 14:25
營建署長人事 徐世榮狂批賴清德「可悲」2018-02-23 14:51
雄三案大翻盤！新科監委投票全數通過彈劾2018-02-23 13:12
監委首案竟查舞台劇 黃智賢：扁家臣掌權耀武揚威2018-02-23 08:29
潘維剛：兌承諾更換戰場指揮官 婦聯會：不隨之起舞2018-02-22 22:24
單車登錄不佳柯P飆罵警 羅智強：這也要怪警察？2018-02-23 16:34
老藍男變老綠男？蔡政府新首長平均年齡超過60歲2018-02-23 16:49
華視遭檢舉涉高額退佣流向個人？ 監察院要查2018-02-23 00:57
內閣改組／邱國正掌退輔會 許銘春接勞動部2018-02-23 14:12
他喊了聲「笨蛋」！台中續審總預算 3分鐘散會2018-02-23 12:28
觀察站／未來的兩岸 恐更增添變數2018-02-23 00:11
李茂生：政客嘴臉都非常像 更可惡是會裝笨2018-02-23 06:59
黨介入協調 選美皇后朱珍瑤轉戰桃園市八德區市議員2018-02-22 21:49
【重磅快評】陳明通的作用只是緩解纏鬥的痛苦2018-02-23 17:36
掌勞動部 許銘春：可能我有法律專業且個性溫柔一點2018-02-23 18:34
國防部發布新聞稿：空軍司令沈一鳴 接任軍政副部長2018-02-23 18:23
台南市長初選 王定宇今開砲：令民進黨支持者傷心2018-02-23 12:28
打破「失能」謠言 蔡英文狀況室高掛福衛5號台灣圖2018-02-23 15:57
留言