勞動部長換人 兩政次去留受關注

2018-02-23 18:19 中央社 台北23日電



勞動部長林美珠請辭，將由高雄市副市長許銘春接任，兩位政務次長的去留備受外界關注，其中，蘇麗瓊證實，已跟許銘春通過電話，將會留任；施克和則低調說，會照著規定走。

行政院今天公布內閣改組名單，林美珠因健康因素請辭，接任的許銘春，長期督導勞動業務，加上律師背景嚴謹的處事態度，應是接掌勞動部的原因。

勞動部兩位政務次長的去留也備受外界關注，蘇麗瓊受訪時表示，她跟許銘春過去是同事，也已經跟許銘春通過電話，她會繼續留任。

蘇麗瓊誇讚許銘春是一位很聰明、很願意做事且很豪爽的人。

至於另一位政務次長施克和受訪時則低調說，會按照相關規定走，並未正面回應是否會留任問題。