嚴德發耿直救災將軍 領導國軍加強戰備

2018-02-23 17:40 中央社 台北23日電



國家安全會議秘書長嚴德（右）發出任國防部長，有「救災將軍」之稱的他，做事沉穩、執行力強，出身陸軍裝甲兵的嚴德發掌國防部，也代表未來幾年國防部的建軍重點將在陸軍。圖／軍聞社 分享 facebook

國家安全會議秘書長嚴德發出任國防部長，有「救災將軍」之稱的他，做事沉穩、執行力強，出身陸軍裝甲兵的嚴德發掌國防部，也代表未來幾年國防部的建軍重點將在陸軍。

民國41年出生的嚴德發，在部屬眼中是個沒架子的長官，事必躬親，民國98年的八八風災，當時嚴德發是陸軍第八軍團指揮官，他全程指揮部隊投入救災，更親赴災區與救災官兵站在第一線。

「哪裡有事情哪裡去」，不僅八八風災可以看到嚴德發救災的身影，105年台南大地震發生時，嚴德發是參謀總長，他聽聞災情立即進入衡山指揮所指揮救災；同樣情景也發生在103年的高雄氣爆事件，時任陸軍司令的嚴德發也迅速進入戰情室了解狀況。

嚴德發為人低調，在軍中評價是一位耿直、尊重專業、做事有效率，非常沉穩的人。他於105年12月1日從參謀總長位子上退伍，106年5月出任國安會秘書長，對長期在軍旅的嚴德發而言，是生涯的一大轉折。

國安會設有5至7名諮詢委員，由總統特聘，過去歷任的諮詢委員中，未有上將出任的紀錄，總統蔡英文在去年1月特聘嚴德發出任諮詢委員，創下國安會諮詢委員制度的首例。

蔡總統當時邀請嚴德發擔任諮委的理由是他軍事歷練完整，且能改變國軍形象；蔡總統希望借助嚴德發的經驗能力，協助擬定國防產業發展策略、未來防衛戰略和相對應兵力結構調整方案，以及未來的國防軍事與國土安全戰略。

在今年農曆新年前夕花蓮發生大地震，嚴德發坐鎮救災，國軍反應迅速，嚴德發以國安會秘書長高度整合各部會資源，讓救災體系順暢運作，充分展現了嚴德發的長才。

嚴德發接掌國防部，相當具有指標意義，他是第一個擔任過國安會秘書長的國防部長，在某種程度上，可以反映蔡總統的用人風格還有建軍思維。

軍方人士分析，國防部長由出身陸軍裝甲兵的嚴德發接任，可看出未來國防部的建軍重點將轉向陸軍，包含戰車、長程火砲等，都是國軍需要加強的武力。嚴德發將以過去自身建軍的經驗，領導國軍加強戰備武力。