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【重磅快評】陳明通的作用只是緩解纏鬥的痛苦

2018-02-23 17:36聯合報 主筆室

內閣改組名單揭曉，最令人眼睛一亮的是時隔十年後，陳明通（圖）回鍋陸委會主委。...
內閣改組名單揭曉，最令人眼睛一亮的是時隔十年後，陳明通（圖）回鍋陸委會主委。聯合報系資料照
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內閣改組名單揭曉，最令人眼睛一亮的是時隔十年後，陳明通回鍋陸委會主委。

陳明通只有一個意涵─「老手」。蔡英文終於承認，她不能以一套曖昧不明的語彙，再加上一批半生不熟的人馬，就可以耍弄兩岸關係。

兩岸關係近兩年來，就如同一條被一擰再擰的毛巾，如今已經絞死不動，她擔憂形同完全失效的兩岸困境成為她執政的破窗，破洞並從這裡向各個領域蔓延，以致於步向最終的徹底失敗。

北京如今的作法是：對蔡英文的政府貫徹「堅壁清野」策略，完全不做任何互動，花蓮強震張志軍繞過海陸兩會，直接致電傅崐萁，可為經典範例；但對民間則吹拂著和煦春風，以各式國民甚至超級待遇，召喚年輕世代與菁英。形成上冷下暖的懸殊反差格局！

蔡英文無計可施之餘，陳明通恐是她突然想起來的一著棋。一來北京與陳明通之間彼此可謂十分熟悉，有可能找到一些彼此可以互動的空隙；二來陳明通在未來的國安決策圈中，可以提供新的視野與思維，進而產生可供操作的突圍策略！

陳明通過去十年埋首於著述與教學，與政治保持距離，但與對岸仍有些許互動，跟北京對台圈子還可彼此通氣，對於北京認識的深刻程度遠遠超過過去由吳釗燮主導的國安團隊，甚至亦在蔡英文之上。請陳明通回鍋陸委會，至少是正確的一步！

不過，陳明通亦有其認知的盲區，去年中共十九大後，陳明通評析蔡英文的兩岸政策，認為蔡政府試圖擺脫在「抗衡」和「扈從」之間做選擇，而改以維持兩岸「納許動態均衡」作為戰略目標！如今看來，「納許均衡」只是片面的幻想。

就如前述，由於蔡英文完全否棄了「九二共識」，北京採取政、民分層對待的策略，逐漸創造出將蔡政府孤立的「孤島化」效果，蔡政府與人民開始產生隔閡，M503事件就是這個策略下的具體案例，而台灣民意也已經出現往「九二共識」回潮的顯著跡象。

蔡英文如欲破解北京的戰略，只能徹底切斷兩岸交流，堵絕北京的各項措施，但這卻又無異於政治自殺。北京當局深知兩岸實力的消長，時間站在大陸一方，蔡英文將在時間的推移下，陷入自縛繭中的絕境。

兩岸猶如以內力過招，在未來一段時期將進入更激烈的博弈階段，陳明通的作用只是緩解這個痛苦的過程，卻不能根本改變兩岸如今在寂靜中纏鬥的格局，蔡英文「總統的意志」是否鬆動，將是這個纏鬥最後的解答！

蔡英文北京國安

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