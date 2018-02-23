國安內閣人事大異動 總統閣揆中午會面敲定

2018-02-23 17:32 中央社 台北23日電



總統府發言人黃重諺（圖）今天宣布，由外交部長李大維接任國安會秘書長、總統府秘書長吳釗燮因接任外交部長，遺缺由總統府副秘書長劉建忻暫時代理。相關人事是總統與閣揆在中午會面做最後敲定。記者林俊良／攝影 分享 facebook

總統府發言人黃重諺今天宣布，由外交部長李大維接任國安會秘書長；總統府秘書長吳釗燮因接任外交部長，遺缺由總統府副秘書長劉建忻暫時代理。相關人事是總統與閣揆在中午會面做最後敲定。

另外，對於稍早傳出總統曾徵詢高雄市長陳菊任總統府秘書長，黃重諺受訪時表示，總統蔡英文非常看重總統府秘書長職務，一旦人選確定，會正式對外發布。

對於外傳蔡總統與行政院長賴清德在此次人事改組有角力，黃重諺說，相關人事，是蔡總統與賴清德中午1時30分會面做最後敲定，外界相關說法不是事實。

黃重諺下午召開記者會宣布總統府、國安會人事異動，因嚴德發接任國防部長，秘書長遺缺由李大維接任；國家安全會議諮詢委員林良蓉轉任北美事務協調委員會主任委員；特聘中信金融管理學院金融管理研究所所長為國安會諮詢委員；國家安全局政務副局長郭崇信即將於3月中旬卸任，遺缺由海基會秘書長柯承亨接任。

黃重諺指出，李大維政務歷練完整，表現卓著，多年來，無論哪一個政黨執政，李大維都擔任重要外交工作。李大維始終認為外交官是國家的外交官，外交工作考量的是國家利益，而不是一黨一派。

他說，就總統府、國安會整體任務需求與布局而言，在外交與國際事務上，必須有像李大維這樣經驗豐富的人來襄助總統，總統相當肯定也感謝近2年來李大維在外交部長任內的卓越貢獻，「也希望未來的李秘書長與團隊一起繼續努力」。

李大維是民國38年生，美國維吉尼亞大學外交事務博士、國立台灣大學政治學系國際關係組學士；歷任外交部長、外交部政務次長、行政院新聞局局長駐歐盟、駐美、駐加代表、北美事務協調委員會主任委員、駐澳代表。

林良蓉民國58年生，歷任檢察官、律師，以及國安會諮詢委員。黃重諺指出，她多年來協助政府辦理國際經貿談判事務，擔任國安會諮詢委員期間，參與亞太經合會（APEC）相關工作，並擔任團隊重要成員，有相當好的表現。這次出任北美事務協調委員會主委，持續協助有關涉外經貿事務。

黃重諺說，陳錦稷民國64年生，專長於國際經貿、貨幣政策與財政政策等面向的分析，見解獨到。歷任雲林縣政府財政局長、行政院政務顧問、行政院國際經貿策略小組產學諮詢會委員等多項工作，實務經驗豐富，現任台灣金控獨立董事，長期參與政府財政、經濟發展新模式等政策規劃。

他指出，面對未來經貿環境的不確定性，總統將倚重陳錦稷的財經專業，由國家安全的層次規劃未來的經貿發展政策，作為總統在財經領域的幕僚。

黃重諺指出，柯承亨民國51年生，長期從事國家安全與兩岸工作，曾任國防部軍政副部長、國家安全會議副秘書長和諮詢委員，職務歷練完整，實務經驗豐富。期許柯承恩為國安局第一線的情戰與情研工作，帶來新視野與新觀念。

他說，對於這次政府團隊任務調整中，包括吳釗燮、嚴德發、李大維、國防部長馮世寬、陸委會主委張小月、退輔會主委李翔宙等國安相關首長，總統特別感謝他們過去這一年多以來努力與貢獻，無論履新新職或另有任用，都希望未來在各自工作領域上繼續合作，帶領國家繼續往前。

至於馮世寬是否接任國防安全研究院董事長？黃重諺說，蔡總統借重馮世寬在任內規劃國防安全研究院，希望在籌設過程中可以繼續請馮世寬幫忙。（編輯：許雅靜）