內閣傳改組 洪孟楷：蔡政府又想突襲台灣社會嗎？

2018-02-23 07:08 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



從年前傳出內閣將改組，春節後再傳出名單，多名閣員被點名，遲未見政院回應。國民黨文傳會副主委洪孟楷則在臉書表示，內閣改組鬼祟，蔡政府又想突襲台灣社會嗎？

他表示，難道又想像去年改組一樣？該不會又來一次周五晚上6點下班後才發布，來突襲台灣社會！一個好好的人事異動，搞的如此鬼鬼祟祟，蔡政府到底在搞什麼？

洪孟楷指出，人事異動本來就是內閣權責，原本去年9月行政院長賴清德上任時就應該總辭和另聘，文武百官只換閣揆，如此安排前所未見。代表這些人的老闆不是賴清德、而是蔡英文總統，如今要再人事異動，如果是把不適任者換掉，民眾也會支持，問題是為何一直否認，難道換人有如此見不得人？

他說，去年就是在否認了大半天後，突然在周五晚上6點發布聲明，讓晚上政論節目來不及討論，但是這種小把戲只是一時，如果真的怕批評那就不要進這個廚房！而且這樣只會讓台灣人民認為這是倉促草率決定。民進黨的部會首長難道都如此的廉價和免洗嗎？