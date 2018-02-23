台南市府秘書長吳欣修 出任營建署長

內政部昨（22）日宣布，台南市政府秘書長吳欣修將北上接任營建署長。吳欣修不願多談，僅表示確有接獲中央徵詢，一切以中央說法為準。

內政部長葉俊榮則說，已商請台南市政府同意，秘書長吳欣修接任內政部營建署長，希望借重他的專業與經驗，全力協助地方政府共同推動都市更新與國土計畫，作為擔任營建署長的第一要務。他相信吳欣修是一位既專業又接地氣好首長。

內政部營建署前署長許文龍因屆齡退休，目前由副署長王榮進代理署長。營建署長預定在3月1日交接。

賴清德接掌閣揆，經五個多月磨合期，逐步布建自屬人馬，台南市政府幕僚長吳欣修成了首位跟隨北上進中央行政系統的事務官。