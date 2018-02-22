新聞眼／賴揆的改組 要等下一波…

2018-02-22 23:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名



台南市政府秘書長吳欣修內定出任內政部營建署長。 記者謝進盛/攝影 分享 facebook

府院啟動內閣改組，外交、國防、兩岸及國安相關人事大風吹，這樣的改組幅度並不算小；但國安屬總統職權，屬行政院長職權部分，僅勞動部長林美珠因身體因素請辭。因此這一波內閣改組，堪稱「蔡英文的改組」，而非「賴清德的改組」。

從春節前，內閣改組傳聞就沒斷過，府院始終沒有鬆口，還一再以「沒有訊息」回應媒體查證。對照此次改組的布局，異動的外交、國防、兩岸及國安會人事，都屬總統職權，林美珠也屬個人因素；屬於行政院長主管的內政、財經等許多部會，並未調整。由此來看，政院對內閣改組的「低調」回應，似不為過。不過，先前傳出內政部長葉俊榮、教育部長潘文忠可能異動，也非空穴來風，只是尚無適當接替人選。

據了解，面對年底選戰，賴內閣肩負政績助選大任，因此除前一波的農委會副主委李退之、中油董事長戴謙，被視為是賴清德「台南幫」人馬悄悄進入「中央」；因應葉俊榮留任後可能依然「叫不動」麾下官員的窘境，內政部營建署長也由台南市政府秘書長吳欣修接任。外傳台南市副市長張政源也可能接交通部次長，台南市民政局長陳宗彥也有機會入閣，相關安排似有培養並布局下一接班梯隊的用意。

尤其，內閣此時按兵不動，也可等待三月這波「百里侯之戰」黨內初選廝殺過後，用以安撫敗選立委；甚至，年底縣市長改選之後，安插卸任者的出路，屆時，才算真正是「賴清德的改組」。