總統召見 馮世寬才知「被改組」

2018-02-23 00:25 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



昨天蔡總統召見後，國防部長馮世寬才知道自己也在被改組之列。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

直到昨天之前，儘管異動傳聞不斷，但國防部長馮世寬都自信滿滿，屢次對部屬與友人強調，自己會繼續為國家奉獻。直到昨天上午蔡總統召見，「馮大鵬」才知道也在被改組之列。他也當場答應總統，接任新成立的國防智庫「國防安全研究院」董事長。

新任部長嚴德發預計於下周一上任，國防部將於周日，在部內替馮世寬舉行歡送會。

歷來國防部長治軍風格各異，但對外言行通常都低調內斂，個性直率的馮世寬則完全不吝展現自己的看法與喜怒。使他成為蔡政府上台後，最先不斷爆出爭議言行的首長。不過隨著新聞熱潮過去，馮世寬表現漸入佳境，去年林全內閣總辭，「大鵬」不動如山。

原本外界多半認為，軍人年改方案即將進入立院審議，府院即使打算異動國防部長，也該在年改通過之後。前天晚間，馮世寬還透過國防部臉書發布新春談話，部屬與友人也證實，馮世寬曾強調，並未接獲任何異動消息，自己會繼續為國軍努力。近日他照常接見賓客、主持會議、指示各項工作，昨天上午才被總統告知換人。

國防部長卸任前，慣例前往陸海空三軍與各獨立兵種（後備、憲兵、資通電）辭行。昨天下午馮世寬臨時更動行程，前往空軍司令部與憲兵指揮部。他在現場除勉勵大家在嚴德發部長領導下捍衛國家，也透露：空軍司令沈一鳴上將，將於下月接任國防部副部長，規劃不會改變。