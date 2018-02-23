李大維掌國安 凸顯小英信任

2018-02-23 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑



外交部長李大維可望督管國安系統。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

在錢復之後，李大維一直被視為外交部後起的才子，連一向自視甚高、與李大維有瑜亮情結的前駐美代表沈呂巡在大學裡對外交或政治系的學生講課，也將李大維列入與顧維鈞、葉公超等歷代中華民國的外交俊碩中的一員，認為必須加以講述與記載。

李大維不是外交本科，而是台大政治系出身，他在大學時代即已嶄露頭角，曾應美國國務院邀請赴美訪問，還對親北京人士，發表義正嚴詞演說。並曾在美參加保釣運動。事實上他是前副總統連戰在政治系任教時的高徒，當民國七十八年連戰出任外交部長，李大維即被連戰拔擢到辦公室裡成為得力助手。

李大維外交生涯多數與美國相關，他自出任駐波士頓辦事處長開始，歷任北美副司長、司長，後到新聞局出任副局長、局長，最後再返回外交部擔任次長，在次長任內處理過柯林頓訪問中國在上海宣布新三不，以及李登輝提出兩國論等重大外交危機。

然而，李大維在扁時代，從駐歐接受駐美代表重任後，即與國民黨系統從此分道揚鑣被歸類為綠官，馬英九取得大位後，李大維就像被冰封一般，甚至被放到了北美事務協調委員會主委這樣的閒差上，直到蔡英文將他從冷衙門中拉出來出任外長，但李大維依然成了媒體口中的「老藍男」。

李大維為人內歛，不擅於在鎂光燈下面對媒體，但出任外長後，對於兩岸與外交之間的平衡拿捏十分謹慎，譬如前年國傳司司長彭滂沱在未經他同意下，以「司長」層級逕自發電報給外館，要求把現行國號簡稱「華」改為「台」，李大維得知後立即撤除原電報，並將彭改調參事。

在兩岸失去對話後，李大維勉力支撐，對鞏固邦交殫精竭慮，被拿走最重要的邦交國巴拿馬，可謂非戰之罪，李大維雖然在總統面前自罪，卻並未失去蔡的信任！此次對他的調任，固然讓他卸下外交仔肩，但卻要他直接督管國安系統，顯然蔡英文對李的才華與智慮，依然肯定有加。