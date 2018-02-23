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觀察站／未來的兩岸 恐更增添變數

2018-02-23 00:11聯合報 記者黃國樑

陸委會主委張小月將返回外交系統，接任外交部長。 圖／聯合報系資料照...
陸委會主委張小月將返回外交系統，接任外交部長。 圖／聯合報系資料照片
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三月暮春，北京將進入兩會季節，對台人事也將全數更迭，汪洋將出任全國政協主席，成為對台工作靈魂人物，而國台辦主任張志軍將結束公職生涯，曾經駐聯合國並曾主管對美關係的劉結一則將承擔重負。

蔡英文總統進行國安系統人事的大搬風，難說與此無關。汪洋在這月初閉幕的對台工作會議上對兩岸關係作出基本認定即：當前及今後一個時期，台海形勢更加複雜嚴峻，大陸對台工作面臨風險挑戰。縱此，兩岸將進入較諸以往更為尖銳的歷史新階段，應是難以迴避的新現實！

兩岸的矛盾加深，主要來自於此消彼長的趨勢，中國大陸崛起的規模與速度並未減緩，兩岸力量對比隨著時間推移，更為懸殊；其次，它也取決於蔡英文的主觀思維。儘管她日前出席台商聯誼活動時，重申「善意不變」，但北京仍認定蔡未完成答卷。此外，蔡政府持續尋求與美、日構築更深的同盟關係，去年十二月美在台協會主席莫健訪台，蔡也當面直接探詢加入「印太戰略」的可能，凡此種種，北京解讀起來都非善意。

換言之，兩岸的對峙與摩擦當前似看不到可能和緩與融解的空間，北京的人事部署也顯然走向以「鬥爭」作為主旋律，並有意在兩岸關係上灌注外交思維，以消除美國在兩岸議題上掣肘的力道。

在此情境下，蔡英文則似乎有意反其道而行，在外交系統上併入兩岸思維，張小月從陸委會回到外交部，可望以其處理兩岸的經驗，找到外交的新的空間與方向。

不過，幾個位子的調動並不能撼動大勢。蔡英文上個月表明「不要小看總統的意志」，似已透露她不可能作出戰略轉向的決定，在美、中的摩擦與矛盾也正在躍上歷史高峰的此際，台灣政府勢必更加倚恃美國在兩岸的砥柱力量，未來的兩岸情勢，恐怕更增添許多變數！

北京蔡英文台商劉結一張志軍

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