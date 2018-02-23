國安重新整隊 蔡總統意志展現

2018-02-23 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／新聞幕後



儘管在任內台灣丟失最重要邦交國巴拿馬，但外交部長李大維（左）可望高升督管國安系統，顯然蔡英文總統（中）對李仍然肯定有加。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

從原預期的政院內閣小幅改組，變成國安團隊重新大整隊，不難理解這是蔡英文總統與行政院長賴清德「共商」的結論；一來蔡總統早已考慮調整國安人事，二來是賴清德對統御上的自信，現階段無大幅調整的必要。前者是意志，後者是性格。

據了解，蔡總統早有意進行國安團隊調整，以目前異動的職位，形同是蔡總統總結她上任後到近來國際局勢、區域情勢及兩岸關係的情勢，尤其針對中共十九大後情勢的因應調整，是蔡總統在國防、外交及兩岸的意志展現。

據了解，當初馮世寬會被賦予蔡政府首位國防部長，考量在於穩定及政策上與府方充分配合；未來轉任國防安全研究院，做的就是國防能量的提升及活絡國防交流，看重的是馮過去待過漢翔等經歷。

熟悉軍政、軍務的國安會秘書長嚴德發確定將接任國防部長。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

嚴德發與馮世寬一樣都是退休回任，不同的是，嚴德發先前在國安會，等於是把參謀總長帶到國安會熟悉國際事務、國家整體戰略，然後參與國土安全、國家安全治理的系統建立。未來，嚴將是第一位曾被如此歷練而賦予治軍重任的國防部長。

李大維從外交轉入國安系統，張小月則從兩岸回到外交體系。李大維在外長任內無功，接任國安會秘書長，因與府方配合默契佳，張小月在陸委會無過，但累積兩岸事務的經驗和資歷，重回外交系統，說明民進黨政府將兩岸關係放在國際關係架構下的戰略思維，同時以張過去的外交表現，或有其他表現的可能。

而賴清德去年九月初接任閣揆，以穩定為優先，使得外界猜測年後的內閣將有一定幅度的調整，不過，熟悉賴清德的人士指出，賴對自己統御的自信，及不以職位作為關係經營，讓賴選擇暫不調整；賴或許更認為，在無重大疏失也欠缺更適合的人選前，以他的政治能力，仍可讓現有的閣員表現更為亮眼。