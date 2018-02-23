國安人事調整 馮世寬、李大維換跑道

2018-02-23 00:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



國防部長馮世寬將調職。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

李大維 可望接國安會秘書長

面對國際及兩岸情勢可能的變化及上任將滿兩年之際，蔡英文總統重新布局國安團隊。據了解，國防部長將由現任國安會秘書長嚴德發接任，原任國防部長的馮世寬轉任新成立的國安智庫「國防安全研究院」擔任董事長，國安會秘書長傾向由外交部長李大維接任，外交部長則可望由陸委會主委張小月接任，成為我國史上首位女性的外交部長。

外界原本預期最近進行的內閣人事改組，最後在蔡總統與行政院長賴清德討論後，將不會有大幅異動，反而是國安團隊人馬大換血。據指出，總統府及行政院最快在今天就會對外宣布人事異動的名單。

相關人士指出，勞動部長林美珠因個人因素請辭，是否由勞動部次長蘇麗瓊接任仍待確定。先前傳出將異動的內政部長葉俊榮及教育部長潘文忠，都未做調整。 勞動部長林美珠請辭。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

馮世寬 任國安智庫董事長

據指出，府方高層對於馮世寬在民進黨二○一六年重返執政初期階段，穩定軍心也適時激勵國軍士氣，同時推動一連串國軍在軍務改革，給予高度肯定，接下來轉任新成立的智庫，即是再次借重馮的衝勁及勇於任事的特點。

嚴德發 將接掌國防部

嚴德發去年以退役上將接任國安會首席諮詢委員，後升任國安會秘書長，任內被賦予規劃未來國家總體戰略的任務，均能符合府方高層的要求，因此當馮世寬完成軍務改革、穩定軍心等階段性任務後，由熟悉軍政、軍務的嚴德發接下國防部長，除接續改革外，將著手國軍在戰略層次執行工作。

蒲澤春 轉任總統府戰略顧問

此外，原任國防部副部長蒲澤春將轉任總統府戰略顧問，空軍司令沈一鳴升任國防部副部長。據了解，蒲澤春的去職，不在於是否涉及慶富獵雷艦採購案，而與事後調查的因應處理有關。

張小月 可望接任外交部長

李大維雖一再被點名下台，反可望升任國安會秘書長，被解讀因與府方高層配合默契佳；張小月若確由陸委會主委轉任外交部長，則是累積兩岸事務的歷練後，回到熟悉的外交系統。至於陸委會主委的遺缺，預料將由熟悉綠營兩岸事務的人士接任。