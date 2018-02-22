親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
內閣改組誰出列
藍綠各黨拚選戰
違規硬闖蘇花改
農損黑洞誰來補
政治
軍事
綜合

世界盃資格賽／胡瓏貿扮奇兵 中華隊1分射日奪首勝

飛遭無預警踢出F.I.R. 要出新歌「主唱完全不知」

周玉蔻爆料：嚴德發將接國防部長

2018-02-22 18:55聯合報 記者程嘉文╱即時報導

政論節目主持人周玉蔻晚間在個人臉書宣稱，內閣改組名單除了勞動部長林美珠將卸任外，...
政論節目主持人周玉蔻晚間在個人臉書宣稱，內閣改組名單除了勞動部長林美珠將卸任外，國防部長將由現任國安會秘書長嚴德發接任。 聯合報系資料照片
分享

政論節目主持人周玉蔻晚間在個人臉書宣稱，內閣改組名單除了勞動部長林美珠將卸任外，國防部長將由現任國安會秘書長嚴德發接任，現任部長馮世寬將轉任國防部新成立的智庫「國防安全研究院」首任董事長。

記者為此電詢馮世寬，代接手機的參謀表示並沒有聽到相關消息，馮世寬今晚一如往常，在部內與官兵一起用餐。

馮世寬國防部國安會

相關新聞

林美珠請辭勞動部長 蘇麗瓊可望升任

2018-02-22 19:55

推動都更 葉俊榮：請吳欣修接任營建署長

2018-02-22 19:02

馮世寬傳將卸任 國防部本周日舉行歡送會

2018-02-22 18:55

教育部長傳將換人　潘文忠四字回覆

2018-02-22 18:47

內定內政部營建署長 台南市府秘書長吳欣修回應了

2018-02-22 16:52

影／內閣改組聲聲急 賴揆：適當時機宣布

2018-02-22 15:42

即將內閣？蕭美琴：報導無中生有讓人遺憾

2018-02-22 15:30

傳聞她要接教育部長 這位國立大學校長這麼回應

2018-02-22 15:29

內閣改組／葉俊榮留任 潘文忠、林美珠去職

2018-02-22 14:41

內閣確定改組 賴揆：適當時間會跟大家說

2018-02-22 12:30
看更多

熱門文章

當年遊覽車墜海催生蘇花改 通車卻禁行的原因是...

2018-02-21 23:28

哀悼還是政治？扁收回對蔣宋美齡下半旗、馬就職竟被下半旗

2018-02-22 08:00

陳師孟第一案 要辦2009年司法官「諷扁劇」

2018-02-22 00:14

馬英九人氣飆！ 羅智強：一切從周美青擦桌子的事說起

2018-02-22 12:42

美檔案解密二二八：台民怨中國政府就像一隻豬

2018-02-22 12:47

為何不在桃園選？孫大千：沒人徵詢我

2018-02-21 21:09

內閣確定改組 賴揆：適當時間會跟大家說

2018-02-22 12:30

獨／内閣改組傳聞敏感時刻 賴揆夜訪老柯

2018-02-21 23:39

傳聞她要接教育部長 這位國立大學校長這麼回應

2018-02-22 15:29

內閣改組／葉俊榮留任 潘文忠、林美珠去職

2018-02-22 14:41

拚選舉 孫大千給自己「15禁」標準

2018-02-22 08:27

馮世寬傳將卸任 國防部本周日舉行歡送會

2018-02-22 18:55

王清峰說司法節短劇諷扁是言論自由 陳師孟：狗屁

2018-02-22 15:46

八百壯士3月戰軍人年改 前參謀總長邱國正參加餐會

2018-02-22 09:48

年假剛結束 共軍機艦又在台灣東方海空操演

2018-02-21 22:32

防集資罰款闖蘇花改 未來加重處罰記點並吊扣駕照

2018-02-21 21:13

中共若侵台美竟不反擊？國防部：國軍有能力確保國安

2018-02-22 15:30

周玉蔻爆料：嚴德發將接國防部長

2018-02-22 18:55

新生獲得率不到5成 陸軍官校今年首開放高職畢業生報名

2018-02-22 12:30

獨╱營建署長傳由台南市府秘書長吳欣修北上接任

2018-02-22 13:38

陳師孟要辦諷扁戲 王清峰：表演自由受憲法保障

2018-02-22 11:38

【重磅快評】台灣清廉甩陰影 陳師孟重烙扁朝貪腐印記

2018-02-22 15:04

民調烏龍後 謝立功向宋瑋莉道歉、介文汲當他發言人

2018-02-22 11:58

呂秀蓮分析：柯P曾救過這兩人的機遇 4年後不再有

2018-02-22 10:16

台南初選廝殺…相互攻訐 綠不排除取消資格

2018-02-22 00:38

曾被指害蟲 張顯耀今主動和馬英九握手

2018-02-22 11:32

觀察站／殺到見骨後說重話 傷害已造成

2018-02-22 00:44

民進黨屏東市長初選慘烈 雙雄廝殺刀刀見骨

2018-02-22 15:28

雷倩的深夜筆記：婦聯會城破21天大事記

2018-02-22 01:32

教育部長傳將換人　潘文忠四字回覆

2018-02-22 18:47

內閣若只微調 林濁水：總統閣揆滿意度恐再下滑

2018-02-22 14:43

內定內政部營建署長 台南市府秘書長吳欣修回應了

2018-02-22 16:52

開工後首日 婦聯會頭上「四把刀」都收假上班了

2018-02-22 01:30

陳師孟查司法官 慶啟人：何德何能可以影響扁案審判？

2018-02-21 23:59

誰是不正派的接棒人？ 綠營南市長初選無端扯賴神

2018-02-22 09:00

陳師孟查舞台劇諷扁 王清峰：部長只管政策

2018-02-22 11:12

即將內閣？蕭美琴：報導無中生有讓人遺憾

2018-02-22 15:30

林美珠請辭勞動部長 蘇麗瓊可望升任

2018-02-22 19:55

嘉義市長藍營全民調今起連3天 誰是贏家周日揭曉

2018-02-22 11:45

救災院長張善政 任花蓮賑災監督委員會召集人

2018-02-22 11:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top