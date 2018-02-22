周玉蔻爆料：嚴德發將接國防部長

2018-02-22 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



政論節目主持人周玉蔻晚間在個人臉書宣稱，內閣改組名單除了勞動部長林美珠將卸任外，國防部長將由現任國安會秘書長嚴德發接任。 聯合報系資料照片 分享 facebook

政論節目主持人周玉蔻晚間在個人臉書宣稱，內閣改組名單除了勞動部長林美珠將卸任外，國防部長將由現任國安會秘書長嚴德發接任，現任部長馮世寬將轉任國防部新成立的智庫「國防安全研究院」首任董事長。

記者為此電詢馮世寬，代接手機的參謀表示並沒有聽到相關消息，馮世寬今晚一如往常，在部內與官兵一起用餐。