內定內政部營建署長 台南市府秘書長吳欣修回應了

2018-02-22 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市府秘書長吳欣修傳出將出任內政部營建署長，吳欣修下午口風仍緊，表示之前確實有接到徵詢，一切以中央說法為準，對此不願多談。