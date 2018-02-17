台開辦擲筊求發財金 民眾排隊人氣搶搶滾
台開風獅爺購物中心內的福德祠，自農曆大年初一開始，在福德祠舉行「向土地公求發財金」的活動，連續2天下來吸引許多鄉親到場向神明祈求願望，排隊人潮絡繹不絕，台開董事長邱復生（中）今天也特別來金門主持「擲筊求發財金」祈福儀式，希望土地公能保佑來年平安健康，事業順利發大財。求發財金的活動一直持續到年初五，民眾可前往擲筊求「發財金」。
今天上午天氣冷颼颼，但仍阻擋不了民眾的熱情，大概10點多，活動現場已擠滿不少想排隊「博筊」的民眾，將近11點，由台開集團董事長邱復生、金門縣政府秘書長林德恭、金門縣議會副議長謝東龍、國民黨金門縣黨部主委林芳旋、及金城鎮長石兆瑉等人共同主持擲筊求發財金的儀式。
邱復生表示，這已經是第5年在金門舉辦求發財金的活動，每年鄉親參與的情況，越來越熱烈，希望在土地公保佑下，大家都可以平安順利。
金門風獅爺商店街表示，這項活動去年共借出50多萬的發財金，預估今年的金額還會再增加；活動從農曆年初一至年初五的早上11時至下午4時，凡是年滿20歲以上的民眾，就可向土地公祈福求發財。另外，現場也準備許多象徵十全十美的開喜鴻運金，讓造訪的遊客來索取，連2日已吸引數千人前來索取。
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