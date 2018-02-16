史上最強福袋家族...這家人 連2年中汽車

2018-02-16 22:15 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ／台北報導



姜文麗(左)與去年同樣抽中汽車的姪子開心合影。 圖／遠東百貨提供 分享 facebook

姪子去年中 姑姑今年連莊

大年初一走春重頭戲其中有項就是到百貨抽福袋試手氣，今年全台至少送出九輛汽車大獎，有趣的是，今年多位汽車得主都是人生首度買福袋就中頭獎，其中，參加花蓮遠百抽福袋活動的姜姓婦人不但是首買，她更透露，去年姪子也在這裡抽到頭獎汽車，親戚連莊中大獎，連百貨業者也嘖嘖稱奇，堪稱今年最強運的家族！

花蓮遠百今年共準備一千個福袋，民眾花兩千元除可獲基本獎雙人天絲床包以外，還可抽市價近七十萬的進口轎車，昨日(大年初一)大約早上八點卅分就有超過百名鄉親在現場排隊，第一個排隊顧客為十三歲張小妹，家住草屯，早上四點就漏夜排隊。而最後幸運抽中汽車大獎的姜姓婦人，不僅是首次買百貨福袋，更是去年汽車得主的姑姑。

開獎前先到花蓮慈善寺祈福

姜文麗說，看到姪子去年幸運開汽車回家，今年也想試試好手氣。開獎前有先到花蓮慈善寺祈福，才與家人步行到遠百等開獎，中獎當下簡直不敢相信，沒想到家族成員連續兩年開車回家。

無獨有偶，板橋大遠百大年初一的「金犬招財好運袋」，現場吸引超過四千多位民眾，抽中頭獎汽車的周小姐也是人生首次買福袋，開獎後，跟朋友尖叫長達十秒鐘，直說：「第一次感受到抽獎活動是玩真的，不是騙人的！」

京華城頭獎 也是第一次到百貨排福袋

京華城的狗年福袋頭獎得主邱小姐。 圖／京華城提供 分享 facebook

而京華城的狗年福袋頭獎得主邱小姐，也是第一次到百貨排福袋，「原本跟媳婦及女兒想去其他百貨買福袋，但後來發現京華城頭獎是現金，臨時改變心意，沒想到竟真的中大獎」，由於京華城福袋頭獎可以汽車或五十萬現金二選一，最後得主選擇五十萬現金，準備繳房貸和帶小孩去旅遊。

業績差連尾牙都沒中獎 竟中福斯名車

家住新北市的葉先生抽中百萬汽車福袋。 記者黃仕揚／攝影 分享 facebook

至於全台百貨汽車獎值最高的新光三越台北信義新天地，則是由一位自稱「向來沒有偏財運」的葉姓業務員抽中市價超過百萬的福斯名車。他表示，雖然去年一整年運氣都很背，但來排福袋之前，就有預感自己會中獎，「只是本來想說中個手機就好，沒想到竟然抽中汽車！」

抽中汽車頭獎的葉先生，是第三年到新光三越信義新天地參加福袋抽獎，他笑說，「從事業務工作近十年，去年業績不但是最差的一年，連參加尾牙都沒中獎，最後還是靠吹氣球比賽贏了才拿到獎金」，所以抽中汽車大獎有種「否極泰來」的感覺，還沒思考要怎樣處理汽車，但轉賣的機會較大。