賴清德運氣超好台灣燈會玩小瑪琍按中777

2018-02-16 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



行政院長賴清德今晚到嘉義縣治太保市，與嘉義縣長張花冠在縣府旁舞台，共同主持台灣燈會擊鼓點燈儀式，還坐遊園車逛科技嘉藝燈區，以及故宮南院宮迎嘉賓燈區，賴清德在嘉藝燈區235樂園，玩跑跑冰果室的小瑪琍遊戲機，一按馬上中777，賴清德超幸運，一按就中，張花冠及在場民眾抱以熱烈掌聲，賴清德笑開心。

賴清德原定停留半小時，玩興大發，延長1小時，在235樂園燈區童心未泯，在學童教室扮班長，上台在黑板寫一元復始萬象更新，還到故宮南院觀賞拱橋湖面上的水影舞集及日本美濃市紙燈，賴清德與民眾熱情互動， 受到民眾歡迎。

賴清德說， 大年初一是嘉義縣非常重要的一天，因為台灣燈會在嘉義，嘉義燈區今晚啟燈，感謝張縣長邀請，讓他有機會和各界貴賓共同見證這歷史性時刻，他代表行政院祝福燈節順利圓滿成功，打響嘉義縣的知名度，也讓嘉義縣為台灣盡一份心力。

他看到張花冠腳扭傷穿夾腳拖說，縣長很拚，還因腳扭傷意外製造行銷燈會效果，他稱讚嘉義燈會辦得非常好，他事先來探勘過，今年燈會較往年更不同，不但規模更大，面積達50公頃，展期長達24天，此外結合傳統與現代藝術以及「陸、海、空」各種特色，他對嘉義燈會寄予厚望，歡迎全國好朋友千萬不要錯過，竭誠邀請大家規劃三天兩夜的假期來走走。