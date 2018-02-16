大年初一出運！他在劍湖山套圈圈中金元寶

2018-02-16 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



大年初一萬里晴空，許多人除外出舉家走春拜拜，也選擇到劍湖山世界遊樂，園內人潮多，配合春節討喜氣，劍湖山推出「搏金圈」遊樂活動，憑遊園券或消費兩百元的發票，就可玩發財狗套圈圈，只要套中兩百公分高的發財狗，可獲黃金元寶，今天首位幸運兒是來自彰化的楊先生，當套中發財狗，全場歡聲雷動，楊先生全家更是喜出望外，感謝幸運之神眷顧，為楊家新春開了好彩頭。

劍湖山表示，初一至初四這項「GO搏金」準備了總價值百萬元的獎品，天天送黃金，每張門票或憑園內消費200元發票，即可兌換一個「搏金圈」參加套圈圈拿黃金活動，只要套中200公分高的發財狗，就能將黃金元寶帶回家，預計每天送出7個金元寶，此外還可獲王子大飯店住宿券、樂園門票等上千項禮品，機會難得，歡迎來遊園拿黃金。

今天上午來自彰化的楊先生帶著全家到劍湖山過新年，家人把兌換的套圈圈全交給他，現場圍滿人潮，屏息觀看他施展手藝，第一圈未中，第二個套圈圈拋出，正好套中發財狗，全場抱以掌聲，一枚純金打造的金元寶落袋，全家欣悅不已。

「太幸運了！」楊先生說，他只想著套圈圈只是好玩，沒多想要拿到黃金，當圈圈套中發財狗，他也不敢相信真的中了！

楊先生打響了新春第一炮，開春得黃金，更是吉利好兆頭，在場民眾分享喜悅，使園區喜氣洋洋。