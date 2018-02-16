影／國運籤連年神準南鯤鯓代天府 又下下籤沒一句好話

2018-02-16 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



國運籤「連年神準」的台南市南鯤鯓代天府，原本因連年抽到下下籤今年不願再辦抽國運籤，但因大批信徒民眾要求，今天上午11時再度舉辦國運籤活動，沒想到竟又抽到「丙子下下籤」，而且是廟方所有籤詩極少是不祥的下下籤，卦頭是「漢李廣父子陣亡」，詩句是「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，恰是行舟上高灘」。

雖然廟方因連連抽到運勢不佳的國運籤，引來挺政府的許多民眾不滿，總幹事侯賢遜表示原本今年不打算舉辦，因為不想單純的國運籤遭到曲解，但因更多信徒與民眾得知認為「既然神準，就該續辦」，要求不能取消，廟方只好照辦，但為了不要「趴著也中槍」，今年請來民俗宗教學者解籤。

雖兩位學者委婉表示「六月選舉大勢底定後」，政經情勢就會有轉機，籤詩表面是「下下籤」，但還是有轉機，可以說是「下上籤」。不過這種說法不少民眾都很難理解，因為整個籤「沒半句好話」。

總幹事侯賢遜對此也十分無奈，要求在場媒體「自己解讀」，他只能就籤詩字面來看，重要的卦頭，一朝大將李廣連同兒子都戰死，讓人不禁聯想到宣誓要一起打拚的中央高層，這對今年要選舉的小英政府真的不是好兆頭。

尤其籤詩的未字雖可代表六月，但也有南方、南向之意，也讓人懷疑政府的南向之路走不下去，而籤詩最後一句，台灣這條大船要在大海裡航行，但開船的人用盡心機，結果船卻開上高灘擱淺，「真的是沒有一句好話」，難怪侯賢遜要說，在南鯤鯓代天府要抽到這樣的下下籤「真的很不容易」。

往年廟方抽國運籤經常要抽近10次，但今年循古禮三跪九叩問神後，結果侯賢遜只抽到第3籤，董事長王連興就連擲出3聖筊，引來在場民眾一陣歡呼，不料又是下下籤。

廟方前年在總統蔡英文參選前抽出卦頭「武則天坐天」，一般解讀小英大勝且可能如武后般專斷，去年國運籤為掛頭「聞仲西征遇十絕陣後逃」的籤詩，也是下下籤，四句掛尾分別為一重山、路又難、終不過、未得安，「沒一句好話」。國運籤詩內容：「一重江水一重山，誰知此去路又難；任他改求終不過，是非到底未得安」。

沒想到今年又是下下籤，侯賢遜只能搖頭苦笑，一再強調「各自解讀」。

解籤的學者認為六月之後會有轉機，呼籲台灣加油。記者周宗禎／攝影 分享 facebook

南鯤鯓代天府連3年抽到下籤，今年更是難得一見卦頭主帥父子都陣亡、大船擱淺的罕見國運籤。記者周宗禎／攝影 分享 facebook