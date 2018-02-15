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年味變了 桌遊行動KTV伴守歲

2018-02-15 13:01中央社 台北15日電

傳統春節年味隨著現代飲食習慣及消費趨勢改變，年夜飯主婦不再忙翻天，預購年菜熱銷外，守歲娛樂也從撲克牌變成桌遊或行動KTV，年節禮盒則以異國禮盒與健康概念商品最夯。

農曆春節多數人家中的圍爐年菜會擺得超澎湃，主婦也從年前開始忙翻天，不僅要大掃除，還要採買年貨、零嘴，不過，近幾年，隨著家庭的社會變遷及民眾消費觀念改變，傳統春節年味也有了變化。

大潤發公關郭建志分析，早期台灣社會家庭人口多，在外鄉打拚的遊子，除夕都要回家團圓圍爐，年節期間親朋好友也要走春拜年，許多人妻媽媽們也都會事前採買生鮮料理，準備大展身手。

他說，現在小家庭居多，且忙碌現代人對便利省時的需求逐年成長，逐漸習慣預購年菜，年菜套組也從過去動輒8到10道，變為5至6道的套組賣最好。且年菜口味已從早期糖醋、油炸和勾芡的中式料理風格，改為強調清爽、蔬食，甚至有西餐風味選擇，顯示民眾口味已走向健康、精緻、少量的趨勢。

景氣好轉、健康意識抬頭，也影響到民眾挑選過年零嘴小點心，愛買公關經理王佳慧指出，過年零嘴小點心除堅果類每年持續成長之外，日韓等進口類零食銷量跟排行也有增加的趨勢，業績更是成長2成。

過去農曆春節不論是家族、朋友團聚，年夜飯後常見就是鞭炮、撲克牌、擲骰子等遊戲，但宅經濟崛起，桌遊或是KTV麥克風、電玩類則成時興的娛樂工具。

王佳慧表示，這2年很受歡迎的行動KTV麥克風，強調只要連接手機APP就跟到KTV包廂唱歌一樣效果，在過年前銷量直升。

郭建志也表示，據大潤發的銷售觀察，設計簡單，適合多人參戰，大人小孩都能很快上手的桌遊，過年期間都可賣出上千組。

年節禮盒方面，郭建志表示，過去幾乎是本土品牌餅乾糖果占大宗，近年來賣場引進異國禮盒，售價雖略高於本土禮盒，但是品質佳、新鮮感、有話題，攻下不少民眾荷包，在年節禮盒類的業績占比至少將近3成。

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