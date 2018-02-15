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法鼓山今晚政治大咖雲集 蔡英文馬英九難得同框

2018-02-15 11:42聯合報 記者吳淑君╱即時報導

過年了，大咖政治人物的行程都公開了，今晚除夕，最熱鬧的地方應該就屬法鼓山，前總統、現任總統、行政院長，兩黨黨主席都會到，雙英難得同框，星光閃閃。

法鼓山今晚星光閃閃，雙英將難得同框。圖／法鼓山提供
法鼓山今晚星光閃閃，雙英將難得同框。圖／法鼓山提供
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法鼓山表示，法鼓山除夕撞鐘祈福今年邁入第12年，從2007年起，法鼓山為送舊迎新，開始舉辦撞鐘祈福活動，「聞鐘聲、煩惱輕，智慧長、菩提增」，撞108響，把大家108種煩惱都撞開，消除煩惱迎接新的一年到來。

他們每年都會邀請各政黨領袖參加撞鐘，今年回覆要來的很踴躍，有前總統馬英九、現任總統蔡英文、行政院長賴清德、國民黨主席吳敦義，他們會在晚上11點55分，和方丈和尚果東法師一起敲響第106、107、108響鐘，代表圓滿。

據指出，前總統馬英九2008年來撞鐘，意外拉斷繩，引起不少口水，之後他每年都來撞鐘，沒停過，蔡總統當主席時曾來除夕撞鐘祈福，去年她當上總統的第一年在屏東過年，今天是第一次以總統身分參加除夕撞鐘，這麼多人同框是第一次，雙英同框撞鐘也是第一次。

法鼓山今晚9點25分至明天凌晨零點40分，在法華鐘樓舉辦「除夕撞鐘祈福法會」，法鼓山建議參加撞鐘的民眾提早上山，傍晚5點園區提供除夕平安齋，晚間7點半大殿有「辭歲普陀法會」。圓滿撞鐘後，還可以敬心鈔經，鈔寫佛說的智慧，將祝福迴向親友。

深夜11點至12點，現場提供桂圓茶、包子，讓民眾暖心又暖胃。大年初一清晨5點，可至大殿與法師早課共修，在晨鐘梵唄聲中觀照自心、共修祈願。

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