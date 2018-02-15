隔夜飯配電視聲 獨居老人的年節日常

2018-02-15 10:12 中央社 台北15日電



家住彰化的阿美奶奶，今年已經82歲，隨家人相繼過世，一人獨守百年老厝，經常一鍋白飯、一鍋滷菜就能吃上好幾天，除夕夜她總是把飯菜熱了、打開電視，希望找回一點點過年氣氛。（弘道老人福利基金會提供） 中央社 分享 facebook 「以前過年也很熱鬧，現在只剩下電視機的聲音陪我了」，家住彰化的阿美奶奶，今年已經82歲，隨家人相繼過世，留她一人獨守百年老厝，隔夜飯菜配上電視聲，就是她的年夜飯。

阿美奶奶日前受訪時表示，她從小務農維生，婚後住進公公用大竹管當屋樑蓋成的竹管土角厝，一家人生活在寬敞的三合院，想起以前過年，公公都燒一大桌飯菜，雞鴨魚肉通通都有，全家人聚在小小的廚房，看著煙囪冒出的陣陣濃煙，有著濃濃的年節氣氛。

20多年前，兒子、公公、先生相繼離世，偌大的老厝剩下她一人，只有一台老電視陪著她，昔日充滿歡笑聲的廚房也不敵颱風垮了，只剩煙囪還矗立著，「看著煙囪，就會覺得公公還守護著這個家」。

過年了，家家戶戶都相聚吃年夜飯，奶奶則是和平常一樣，煮一鍋白飯、滷一鍋菜，這樣就能吃上3天。她說，獨居以後的除夕夜，她總是把飯菜熱一熱，坐在藤椅上配著電視聲吃年夜飯，「過年的節目比較有人聲，比較有過年熱鬧的氣氛啦」。

弘道老人福利基金會社工黃喻勤說，多年前基金會開始關懷奶奶，除了提供米、麵等食物和保暖用品以外，也會定期到家中陪她聊天，每次一踏進奶奶家的大門，她都會迎面給個大大的擁抱，牽著社工的手聊天，就像是見到自己的孫女一樣，時刻提醒衣服要多穿一點，不要著涼。 家住彰化的阿美奶奶，今年已經82歲，隨著家人相繼過世，留她一人獨守百年老厝。（弘道老人福利基金會提供） 中央社 分享 facebook

知道奶奶對圍爐充滿懷念，弘道老人基金會年年邀她到餐廳裡和其他獨居老人一起圍爐，今年更替她申請到宅圍爐，把塵封已久的廚房清理乾淨，像以前一樣圍著圓桌吃年夜飯，也一圓她換春聯的小小心願。

黃喻勤感嘆，從事社工工作以來，看到很多爺爺奶奶即便生活清苦，仍樂觀看待人生，而且只需要多一點點關心，就能感到滿足，尤其很多老人家即便衣食無憂，心裡卻很孤單，呼籲民眾多多關心鄰居，多一句關心都可能讓他們的生活變得更好。