追憶已逝爺奶 正妹帶全家陪老人圍爐

2018-02-15 10:12 中央社 台北15日電



從小和爺爺奶奶一起生活的張若瑜（前左），把對過世爺爺奶奶的思念轉化為行動，帶著全家大小到82歲的張盧澄阿嬤（左4）家中吃圍爐餐，並替她過生日，盼號召年輕人一起陪伴老人家，讓弱勢、獨居長輩不再孤單。（弘道老人福利基金會提供） 中央社 分享 facebook 從小和爺爺奶奶一起生活的張若瑜，把對已逝爺奶的思念轉化為行動，帶著全家大小到弱勢長輩家中吃年夜飯，盼號召年輕人一起陪伴老人家，讓弱勢、獨居長輩不再孤單。

今年26歲的上班族張若瑜，從小就和爺爺奶奶住在一起，每天父母外出工作以後，爺爺奶奶總是會細心照顧她，天天替她準備三餐，感情非常好，每逢農曆春節，家中所有親戚都會齊聚一堂陪伴爺爺奶奶，也成了她最期待的節日。

張若瑜接受中央社記者訪問時說，從她有記憶以來，每一年的過年全家人都會一起圍爐吃年夜飯，爺爺年年都會端出他最拿手的紅燒肉，奶奶則是家中大小姐，時間一到就吆喝大家打麻將，卻因老了記性不好，老是打到一半就「相公」（多拿或少拿了牌的犯規行為）。

直到爺爺奶奶相繼在2015、2016年辭世，去年第一次度過沒有爺爺奶奶的春節，過年的氣氛也不如往年濃厚了。

從小和爺爺奶奶一起生活的張若瑜（左），把對過世爺爺奶奶的思念轉化為行動，帶著全家大小到弱勢長輩家中吃年夜飯，讓弱勢、獨居長輩不再孤單。（弘道老人福利基金會提供） 中央社 分享 facebook 張若瑜說，日前在網路上看到弘道老人福利基金會的「到宅圍爐」計畫，讓她想起已逝的爺奶，便主動聯絡基金會，找來曾經開餐廳的媽媽，還有弟弟、男友一起成為志工，陪伴獨居長輩一起享用年夜飯，把他們對爺爺奶奶的思念，轉化成關懷弱勢的溫暖力量。

他們陪伴的是家住龍潭的82歲阿嬤張盧澄，弘道基金會龍潭站站長鄭昭君受訪時說，阿嬤從小就因兔唇飽受歧視，只能做一些幫傭、田事的粗重工作。

原以為結婚後是新生活的開始，不料大兒子、二兒子都在20多歲時相繼過世，老公也在63歲時生病過世，留下患有精神障礙的小兒子和自閉症的孫女，所有照顧責任全由她老人家一肩扛起。

鄭昭君說，阿嬤一家人靠著低收入戶津貼、老人年金過活，生活相當清苦，餐餐都是單調的白飯配青菜，難得有一鍋滷肉就能吃上好幾天，家中壁癌相當嚴重，卻也只能得過且過，直到10年前基金會介入關懷，才讓她對生活多了一點點期待。

張若瑜說，他們特地選在阿嬤生日當天到她家中圍爐，第一次踏進阿嬤家門，阿嬤就因為自認家裡亂亂的，一直很害羞，直到他們替阿嬤整理客廳、廚房，漸漸熟悉了以後，阿嬤才敞開心房，談起她年輕時命苦的生活，但言談間仍透露她對人生的樂觀，笑稱現在有人陪她聊聊天，生活就已很滿足。

一行人陪阿嬤包水餃、吃年夜飯，甚至替她慶祝生日，張若瑜坦言「就像是陪伴自己的爺爺奶奶」，阿嬤也一直笑著說這樣很有過年的感覺，甚至急著相約明年再一起吃圍爐餐。

張若瑜說，陪伴老人家不只有意義，自己也會從中獲得滿足，尤其很多獨居老人連講話的對象都沒有，「是終極的孤單」，呼籲年輕人不妨利用週末時間的1、2個小時陪老人家聊聊天，簡單的小動作就能改變他們的生活，讓他們對生活有所期待。