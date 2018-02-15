收容人過年 互道「假釋順利」 圍爐吃「解除雞押」
年節將至，但監獄、看守所中收容人及少年觀護所的少年們無法回家圍爐，各地獄所紛紛替收容人加菜，膳食小組會議提前開出菜單，除夕到初二晚餐，從原本3菜1湯增加到5菜1湯，期間還有懇親會，讓身陷囹圄人犯也能和家人團聚。
台北監獄 收容人可以點菜
台北監獄的收容人，6天年假大部分時間得待在舍房內，除了除夕、初三2天上午辦理面對面懇親會，讓大家可以和久違的親人相見，也開放到工作區活動，另除夕、初一，及初二，一連3天的午餐和晚餐會有加菜。「菜色很重要！」北監透漏，收容人對菜色意見，可定期在膳食小組會議中提出，或透過意見箱寫下想吃的東西，監所在經費許可下每年變菜色，除安全牌如佛跳牆、紅燒蹄膀等，今年新增御品火鍋、虱目魚湯，及豆瓣鮮魚等。
台北看守所 祝「早日返鄉」
台北看守所房舍的門窗貼滿喜氣春聯，別出心裁的祝賀詞「早日返鄉」省思深遠。管理員陳子鴻指出，有別「新年快樂」、「恭喜發財」等賀詞，收容人講的是「假釋順利」或「交保順利」。過年期間，台北看守所只有除夕、初三放風和開放接見，其他時間少了家人的會客菜，炊廠還是有準備加菜，菜色有象徵「提早（棗）出獄」的豆棗、「早日返鄉（香）」的香菇高麗菜、及「解除羈（雞）押」等等。
台中監獄 點首歌溫暖受刑人
台中監獄在過年前將所內分為六區，由收容人動手做應景布置，中監擁有自己的電台「培德之聲」，不少家屬利用電台點歌給獄中的受刑人，年前格外踴躍；電台在年節期間持續播送歌曲增添過節氣氛。今天除夕台中監獄醒獅團還到各教區拜年，20多名收容人組成的醒獅團年節表演已成了監所特色。
新竹監獄 收容人上台飆才藝
新竹監獄上月31日舉辦春節關懷活動，由社會團體捐贈日用品、勵志書籍也邀請海鷗K人聲樂團用音樂療癒收容人。2月6日還有一場內部的春節聯歡會，由收容人輪番上台演出同樂，另外春節前夕也排定電話懇親與面對面懇親活動。
高雄女子監獄 陪孩童過新年
高雄女子監獄設有全台唯一的縫紉技訓班，女收容人攜子入監執行幼童共11人，高雄女監為讓孩童們感受年節氣氛，縫紉技訓班15名同學為11名孩童量身訂製新衣，14日小年夜發送；典獄長林錦清也替小朋友準備1份紅包、糖果餅乾，讓小朋友能體驗「過新年、穿新衣、領紅包」。另外，女收容人也透過導讀繪本、遊戲活動，在年節前夕陪伴孩童；女監也用照片紀錄每個小朋友的童顏剪影寄給收容人家屬，讓家屬分享小朋友過年的歡樂。
其他監獄 熱鬧過節主打溫馨
為讓收容人歡度春節，高雄第二監獄邀請身障朋友組成的奇異果樂團表演，帶動熱鬧氣氛。桃園女子監獄春節懇親以溫馨為主軸，特別布置了親子會客室和兒童遊戲區，讓女收容人能和家人團聚、和子女共享歡樂；楊姓女收容人表示，「加菜不重要，和家人相處團聚的一刻才溫馨」。
●收容人心聲 盼出去重新做人
台北看守所一名四十歲的收容人表示，家裡在市場做生意，每年就這個時節最忙。但想到走偏害今年的圓桌空出一個位置，他直說自己傻，只希望趕快服完刑，出去後重新做人。另一名35歲的學員因染毒入所，失去自由，更失去婚姻，女兒的監護權也判給前妻；他想起原本跟女兒形影不離，女兒總喜歡躺在他胸口睡著，說著不禁眼眶泛紅。他說，自己常會拿筆素描，畫下女兒的臉，提醒自己牢記她的模樣，希望自己能努力改變，讓女兒驕傲。
●讓父母傷心了 收容少年悔恨
台北少年觀護所一名少年表示，自己在朋友相揪下再次犯下毒品案，第二次入所，本以為能在春節前回家，沒想到被判感化教育；懇親會上，原本氣得說要放棄他的父親竟現身探視，讓他落淚對父母親說抱歉。另一名才剛入所的少年，是因詐欺案被裁定收容，他表示一時的貪念及僥倖心態，換來全家負債、父母傷心失望；現在他只求早日出所，賺錢償還被害人，不再增加家人的負擔。
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