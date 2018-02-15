收容人過年 互道「假釋順利」 圍爐吃「解除雞押」

2018-02-15 10:00 聯合報 記者陳俊智、呂開瑞、張雅婷、范榮達、劉星君、黃宣翰、綦守鈺、袁志豪 聯合報 記者 曾健祐



年節將至，但監獄、看守所中收容人及少年觀護所的少年們無法回家圍爐，各地獄所紛紛替收容人加菜，膳食小組會議提前開出菜單，除夕到初二晚餐，從原本3菜1湯增加到5菜1湯，期間還有懇親會，讓身陷囹圄人犯也能和家人團聚。

台北少年觀護所在農曆過年前夕舉辦懇親會，並邀請新北市土城區廣興里里長張淑玲帶領土城區婦女大學成員為少年表演歌舞。 圖／少觀所提供 分享 facebook

台北監獄 收容人可以點菜

台北監獄的收容人，6天年假大部分時間得待在舍房內，除了除夕、初三2天上午辦理面對面懇親會，讓大家可以和久違的親人相見，也開放到工作區活動，另除夕、初一，及初二，一連3天的午餐和晚餐會有加菜。「菜色很重要！」北監透漏，收容人對菜色意見，可定期在膳食小組會議中提出，或透過意見箱寫下想吃的東西，監所在經費許可下每年變菜色，除安全牌如佛跳牆、紅燒蹄膀等，今年新增御品火鍋、虱目魚湯，及豆瓣鮮魚等。

台北看守所年節加菜，香菇高麗菜取其諧音，期望大家「早日返鄉（香）」。 記者陳俊智／攝影 分享 facebook

台北看守所 祝「早日返鄉」

台北看守所房舍的門窗貼滿喜氣春聯，別出心裁的祝賀詞「早日返鄉」省思深遠。管理員陳子鴻指出，有別「新年快樂」、「恭喜發財」等賀詞，收容人講的是「假釋順利」或「交保順利」。過年期間，台北看守所只有除夕、初三放風和開放接見，其他時間少了家人的會客菜，炊廠還是有準備加菜，菜色有象徵「提早（棗）出獄」的豆棗、「早日返鄉（香）」的香菇高麗菜、及「解除羈（雞）押」等等。

北看守所收容人佈置房舍過節，門口賀詞「早日返鄉」與眾不同。 記者陳俊智／攝影 分享 facebook

台中監獄 點首歌溫暖受刑人

台中監獄在過年前將所內分為六區，由收容人動手做應景布置，中監擁有自己的電台「培德之聲」，不少家屬利用電台點歌給獄中的受刑人，年前格外踴躍；電台在年節期間持續播送歌曲增添過節氣氛。今天除夕台中監獄醒獅團還到各教區拜年，20多名收容人組成的醒獅團年節表演已成了監所特色。

台中監獄受刑人組成醒獅團，過年到各教區表演拜年。 圖／台中監獄提供 分享 facebook

新竹監獄 收容人上台飆才藝

新竹監獄上月31日舉辦春節關懷活動，由社會團體捐贈日用品、勵志書籍也邀請海鷗K人聲樂團用音樂療癒收容人。2月6日還有一場內部的春節聯歡會，由收容人輪番上台演出同樂，另外春節前夕也排定電話懇親與面對面懇親活動。

台北少年觀護所在農曆過年前夕舉辦懇親會，所內少女們自行編舞及訓練，登台表演。 圖／少觀所提供 分享 facebook

高雄女子監獄 陪孩童過新年

高雄女子監獄設有全台唯一的縫紉技訓班，女收容人攜子入監執行幼童共11人，高雄女監為讓孩童們感受年節氣氛，縫紉技訓班15名同學為11名孩童量身訂製新衣，14日小年夜發送；典獄長林錦清也替小朋友準備1份紅包、糖果餅乾，讓小朋友能體驗「過新年、穿新衣、領紅包」。另外，女收容人也透過導讀繪本、遊戲活動，在年節前夕陪伴孩童；女監也用照片紀錄每個小朋友的童顏剪影寄給收容人家屬，讓家屬分享小朋友過年的歡樂。

高雄女監的收容人在過年前夕帶領幼童們導讀繪本。 圖／高雄女監提供 分享 facebook

其他監獄 熱鬧過節主打溫馨

為讓收容人歡度春節，高雄第二監獄邀請身障朋友組成的奇異果樂團表演，帶動熱鬧氣氛。桃園女子監獄春節懇親以溫馨為主軸，特別布置了親子會客室和兒童遊戲區，讓女收容人能和家人團聚、和子女共享歡樂；楊姓女收容人表示，「加菜不重要，和家人相處團聚的一刻才溫馨」。

高雄二監獄在農曆過年前夕，邀請奇異果樂團為收容人表演。 圖／高雄二監獄提供 分享 facebook

●收容人心聲 盼出去重新做人

台北看守所一名四十歲的收容人表示，家裡在市場做生意，每年就這個時節最忙。但想到走偏害今年的圓桌空出一個位置，他直說自己傻，只希望趕快服完刑，出去後重新做人。另一名35歲的學員因染毒入所，失去自由，更失去婚姻，女兒的監護權也判給前妻；他想起原本跟女兒形影不離，女兒總喜歡躺在他胸口睡著，說著不禁眼眶泛紅。他說，自己常會拿筆素描，畫下女兒的臉，提醒自己牢記她的模樣，希望自己能努力改變，讓女兒驕傲。

因案入獄的少年，抱著家人落淚道歉，表示會改過向善。 圖／少觀所提供 分享 facebook

●讓父母傷心了 收容少年悔恨

台北少年觀護所一名少年表示，自己在朋友相揪下再次犯下毒品案，第二次入所，本以為能在春節前回家，沒想到被判感化教育；懇親會上，原本氣得說要放棄他的父親竟現身探視，讓他落淚對父母親說抱歉。另一名才剛入所的少年，是因詐欺案被裁定收容，他表示一時的貪念及僥倖心態，換來全家負債、父母傷心失望；現在他只求早日出所，賺錢償還被害人，不再增加家人的負擔。