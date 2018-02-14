西洋情人節+小年夜 高市結婚登記旺爆了

2018-02-14 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



今天是西洋情人節，又是小年夜，高雄市戶政事務所今天上午受理結婚登記的新人可說「熱絡」，昨天全高市戶所接到預約今天辦結婚登記的就有35對，但沒有預約更多，三民第二戶政事務所到中午止就受理了14對新人登記，鳳山第二戶政也受理了6對，其中多對即想以後好記住西洋情人節就是結婚紀念日而選了今天登記。 這對新人不但小學、國中同學，又是鄰居，兩人今天甜蜜完成結婚登記。記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook

「我覺得很感動！」兩人是同事的吳恆信和黃宥慈在三民第二戶政事務所簽填結婚登記，在資料上簽下自己名字時，都對「結婚」有了踏實感，拿到新換的身分證，配偶欄不再是空白，新郎幽默的說：「身分證的欄位終於填滿了！」

這對新人在同公司工作，交往2年多都保持低調，所以今天向主管請假說要到戶所辦結婚登記時，主管還訝異的反問：「真的假的？」兩人真的結婚了，特別選西洋情人節，又是小年夜，要喜上加喜。

大學同學的新人張敬健和邱澧鮮，去年10月宴過客，為了以後好記住結婚紀念日並配合年假，從台北回高雄辦理結婚登記，而且特選西洋情人節的今天辦理。兩人認識逾7年，交往5年多，以前的西洋情人節張敬健會送一份手寫卡片送給邱澧鮮，今年西洋情人節兩人各給對方大禮，就是完成結婚登記。

邱澧鮮說在登記資料上簽下自己姓名時，內心有點悸動，「真的結婚了？」她看著另一半，很確定兩人要牽手相伴。

同為36歲的另一對新人蔡先生和許小姐也是同學，是小學一年級到四年級和國中時期的同學，兩人還是鄰居，小時候打過架，沒有想到緣定三生，長大後就這麼看對眼，交往並結為連理。不過，他們今天辦理結婚登記和西洋情人節或小年夜都無關，就是因為昨天宴客，今天就辦理登記，把結婚相關事宜在兩天內統統辦好。