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台灣嚴控塑膠吸管、塑膠袋 網友怒「為何日本不用？」

年味越來越淡到底為什麼 網民：都是手機惹的禍

2018-02-14 13:51聯合新聞網 綜合報導

網友感嘆除非走進年貨大街，很難再感受到年味。圖／報系資料照。
網友感嘆除非走進年貨大街，很難再感受到年味。圖／報系資料照。
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今天是小年夜加情人節，農曆新年轉眼就在明天，許多人覺得住家附近的街頭年味比起往年冷清了不少，網友在論壇《嘰咕Park》發問「大家有感受到過年應有的氛圍嗎？」。看了他的疑惑，立刻有人附和「目前去買東西都還沒聽到『財神到我家門前來~』」，的確不太尋常。

同樣的提問也在ＰＴＴ上引起討論，回憶起過往「以前過年前都有種：明天就是除夕了、過年了！」心情非常激動，現在要不是因為在大掃除貼春聯，根本沒什麼要過年的感覺，大家都想知道年味越來越淡的原因到底是什麼。

有網友提供自己的分析，「交通便利」和「科技發達」似乎是造成年味變淡的原兇。過往交通不便，開車塞車回家一趟實在不容易總是會住個兩三天，現在高鐵建好北高變一日生活圈，親友們的停留時間也跟著變短，常常早上出現晚上就回家了。而過去大家圍爐後坐在電視機前一起看特別節目的時光，也因為智慧型手機這項發明變成各自滑各自的手機，互動越來越少。

也有人認為「不能隨便放鞭炮真的就沒年味了」、「最近實在太冷了，窩在家裡就沒什麼感覺」，還有感傷的發言「以前當小孩可以領紅包當然開心，現在老了要發紅包自然開心不起來」。除了景氣差影響心情、小家庭變多，也有一說覺得跨年活動多很熱鬧，農曆年的資源就被排擠掉了。另一網友說，雖然年紀增長、年味變淡，「一想到還能跟這些親戚再過幾年」，還是相當珍惜這個特別的時節。

春節春聯高鐵塞車紅包
年終不夠買 新春送紅包 千元禮券免費領

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