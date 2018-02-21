反常！過年南迴竟然沒塞 20年來最好開

2018-02-21 23:49 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ／台東縣報導



台東南迴公路春節期間塞車噩夢沒有發生，警方還開了多張違規超速罰單。 圖／大武警分局提供 分享 facebook

往年春節連假南迴公路必塞，今年「反常」。林姓送貨司機說，以前過年送貨，從大武開到台東曾「開了快半天」，今年竟不用一個小時就到了；工作廿年第一次這麼順暢，簡直是奇蹟，「要是年年都像今年這樣，該有多好」。

警方統計，今年南迴總車流量比前兩年春節都少了一半，研判與年前花蓮發生強震有關；加上部分路段車道增加，車流才會如此順暢，不但沒塞車，警方還開了多張超速罰單。

往年春節連假，南迴公路是必塞路段，金崙段還曾被選為全國十大最塞路段，車陣曾經綿延好幾十公里長，整條道路宛如大型停車場，讓開車返鄉及出遊民眾不爽到極點。

「六天送貨都沒遇到塞車」，林姓送貨司機說，以前過年送貨走南迴公路最怕塞車，有次一塞就是五個小時，光從大武開到台東就開了快半天，但今年走這段不用一個小時，路況順到讓他吃驚。

在地民眾也說，往年春節看到南迴公路塞車，想到附近景點出遊的念頭都打消了。今年因沒塞車，終於可開心開車出門，玩了很多地方。

台東縣大武警分局統計，今年除夕至初五南迴公路總車流量為九萬二六五四車次，遠比去年十五萬四四八四車次、前年十八萬六一九七車次少，可能是花蓮強震讓返鄉和出遊車潮減少。

公路總局大武工務段段長陳永展說，春節連假南迴公路施工路段提前停工，減少預拌混凝土車、砂石車行駛，加上施工路段試車道暫時開放通行，增為四線車道，使得大武到台東車速都能維持在五、六十公里，車行順暢。