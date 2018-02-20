收假了國道大塞 民眾到服務區打卡

古坑休息站花木技疏的親子休息區。 圖／古坑休息站提供 分享 facebook

春節收假，國道大塞車，不少民眾乾脆躲服務區，不只享用美食，更將國道服務區當成另一處休閒或觀光場所。關西服務區桐花步道、公園成秘境，清水服務區被讚「最美休憩站」，古坑休息站有花香和咖啡香，浪漫滿分，關廟休息站則是親子最愛。

關西服務區的「關西便當」，主打客家味，春節連假吸引民眾大排長龍。 記者郭政芬／翻攝 分享 facebook

關西服務區 客家風情

關西服務區塑造出客家風格，服務區一旁有荷花池，春夏季時可看到蝴蝶翩翩起舞，還有客家仙蹤園、客家公園，內有桐花步道及展現客家農耕精神的梯田廣場，遠離塵囂的公園，是行家的私房景點。

關西服務區內有桐花步道。 記者郭政芬／翻攝 分享 facebook

特別的是，國道人氣美食網路票選冠軍「關西便當」，走平價路線，一到中午，就吸引民眾大排長龍，這幾款平價便當都主打客家味，其中關西服務區「客家梅干扣肉」更是招牌美食，很多用路人甚至專程到國道排隊買美食。

新東陽關西服務區經理林佳怡說，關西服務區內因花季不同，能欣賞到茶花、玫瑰花、櫻花等，車道及人行步道間樹木林立，相當美麗。

關西服務區內因花季不同，能欣賞到茶花、玫瑰花、櫻花等。 記者郭政芬／翻攝 分享 facebook

清水服務區 觀星賞景

不少民眾來清水服務區遊玩、賞夜景。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國道清水服務區幸福鐘，是情侶求婚、拍婚紗的熱門景點。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國道三號清水服務區以遊輪意象為設計，如同揚起了風帆，加上頂層大型船桅裝置，延伸出「清水光點、台灣飛帆」主題，被許多遊客喻為高速公路上最美的休憩站點。二樓觀景平台，白天可欣賞清晰明亮的大台中景致，到了夜晚則成為觀星賞月、遠眺台中點點星光亮起的絕佳高點。

古坑服務區 花香咖啡香

古坑服務區是遊客到劍湖山、阿里山前重要休憩站，戶外空間規劃為水舞廣場、香花區、誘鳥區、生態區，可遠眺嘉南平原和夜景，浪漫滿分；古坑地區以咖啡及蘭花聞名全台，服務區以「花香 蝶舞-幸福莊園」為主題，設置戶外露天咖啡座椅區，中庭有白色鋼琴演奏，是用路人打卡熱點。

古坑休息站大樓內的美食應有盡有，中西餐日式料理全都有。 圖／古坑休息站提供 分享 facebook

古坑休息站美麗的花亭是熱門打卡點。 圖／古坑休息站提供 分享 facebook

關廟服務區 最萌親子區

關廟服務區被用路人譽為「最萌服務區」，除可觀賞羊駝，還可購買多款關廟三寶鳳梨、竹筍、關廟麵特色產品，另有「種子愛旅行」展示牆，可透過玻璃瓶欣賞上百款種子，「兒童遊戲區」與「鳳梨主題館」小火車，更讓兒童流連忘返。