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遲來的北宜預約旅行App 三月上路

2018-02-20 23:46聯合報 記者侯俐安／台北報導

大年初三國五狂塞，雪山隧道南口的北上車潮一波又一波，最嚴重回堵八公里。 圖／聯合...
大年初三國五狂塞，雪山隧道南口的北上車潮一波又一波，最嚴重回堵八公里。 圖／聯合報系資料照片
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今年春節假期短、天氣好，國道六天疏運期間部分路段仍常見「紫爆」（平均時速不到廿公里）塞車情形，初四國五北返車流也龜速到深夜，昨收假日下午三時高乘載前，雪隧南口一度回堵四點五公里。學者提醒，交通部正在測試中的北宜預約旅行App「UMAJI遊買集」應即早上路，可發揮緩解塞車功效。

交通部高公局統計，今年除夕至初四雙向交通量與去年同期相近，南向交通量尖峰在初二，但略低於去年初二，北向尖峰交通量在初四，略高於去年初四，且創下歷史新高。另今年國道南下路段壅塞情形較去年改善，北上路段壅塞情形則與去年相當。

中華大學運管系副教授林祥生說，今年春節假期短、天氣好，民眾出遊需求高也集中，可預期塞車是必然的，較可惜的是交通部日前試辦的北宜「預約旅行」來不及在春節上路，否則可多少紓解車潮。

「UMAJI遊買集」是交通部研發的亞洲首套「MaaS（公共運輸行動服務）」，綜合高公局「未來日旅行時間」及Google Map等系統，初期鎖定北宜廊道，App會建議開車者較快速及不壅塞的時段路段，民眾若依預約時段上路可獲宜蘭食宿遊購優惠，搭公共運輸也可享國道客運優惠，目前還在測試，預計三月正式上路；今年也將擴展到雙北。

國道客運塞車春節雪隧紫爆

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