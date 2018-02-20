國道春節行車時間預測 實測有落差

2018-02-20 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



昨春節連假最後一天，國五一早就湧入北返車流；除了國道，收假日市區道路也出現車潮，還有民眾趁塞車之際，在路邊幫嬰兒換尿布，成了有趣畫面。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

交通部今年首度在春節連假期間推出「未來日旅行時間預測」，民眾可查詢國一、三、五任意起訖點交流道的預測行車時間，交通部長賀陳旦春節前還喊話「歡迎民眾來踢館」，有人實測後直呼「很準」，可提前預抓上路時間，避開壅塞車潮，但也有出現誤差的情況，尤其碰到事故等突發狀況就會有較大誤差。

交通部高公局說，將持續改進讓系統更精準，今年也將增加橫向國道旅行時間的預測，最快明年還會增加「短時間預測」，每半小時至一小時更新一次，系統將更精準。

記者初三實測從國三中和交流道南下茄苳交流道，前一天及出發前設定上午九時從中和出發，系統都預測抵達時間為七十五分鐘，約可在上午十時五分到達。系統提醒，若提前於八時上路只要花五十六分鐘、延後至九時卅分上路約七十一分鐘，十時上路則要七十七分鐘才會抵達。

記者約在九時廿分上中和交流道，經過約三至四分鐘匝道儀控進入主線，車流順暢，不過三鶯到大溪時，時速降到廿公里、走走停停，大溪至關西時速也不超過卅公里，過了關西車速才恢復正常，下茄苳交流道時已是上午十一時，行車時間為一百分鐘。相較原預測，實際行車時間多廿九至卅五分鐘，預測落差不小。

但初四下午四時卅分從國三龍潭交流道北上新店交流道時，從「未來日旅行時間」預測需要四十分鐘，上交流道後雖然龍潭到大溪時速一度降到廿公里，但實際下新店交流道時，剛好是花四十分鐘下交流道，預測精準。

昨天高公局副局長吳木富實測，上午十時零五分從台中交流道到位於泰山的高公局，預測時間為九十五分鐘、十一時四十分到達，這趟路程一路開視訊測試，吳木富抵達高公局的時間正好就是十一時四十分。

高公局交管組長卓明君說，從ＥＴＣ查看初三南下旅運時間，若九時上中和交流道約需六十一分鐘可到茄苳、九時卅分約需七十六分鐘，但因土城路段出現兩起事故，約需八十六分鐘才能抵達。未來日旅行時間預測網址