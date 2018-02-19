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桃機旅客 初四創春節連假新高

2018-02-19 22:52聯合報 記者陳嘉寧／桃園機場報導

春節假期接近尾聲，桃園機場旅客量昨天接近十四萬人。 記者陳嘉寧／攝影
春節假期接近尾聲，桃園機場旅客量昨天接近十四萬人。 記者陳嘉寧／攝影
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春節假期接近尾聲，桃園機場旅客量昨天接近十四萬人，創下春節連續假期單日最高量。桃園機場公司、航警局、移民署、海關、航空公司等單位人員預做準備通力合作，旅客通關時間都在可接受範圍內，讓大家平安過好年。

桃園機場統計資料顯示，昨天桃機旅客達到十三萬九千餘人，創下春節連續假期旅客量最高紀錄。其中入境旅客接近七萬人次，顯示出國度假的旅客逐漸結束假期返國。

春節假期旅客量次高的是十日春運展開第二天，當天有十三萬六千多人次。再來是今天的預報人數有十三萬兩千多人，排名第三位。

旅客快樂出國度假，桃園機場各公、民營單位人員無法休假，仍堅守工作崗位消化大量人潮。春節前桃機公司、航警局、移民署、海關邀集各航空公司、地勤服務公司及相關廠商，加強對旅客宣導，縮短旅客通關所需時間，實際作業發現旅客花費在通關的時間沒有比往年增加，都在可以接受的範圍內。

桃園機場公司指出，春節假期結束後，還會有一波台商返回大陸工作崗位的旅客人潮，呼籲旅客進入機場管制區接受安檢前，先做好倒水、脫外套、卸皮帶、拿出電腦等準備工作，縮短通過安檢線的時間。國人及擁有居留證的外籍人士，預先申請移民署自動通關，使用自動通關查驗系統，以免人工查驗櫃檯排隊人多，增加等候時間。

桃園機場春節移民
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