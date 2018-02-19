收假了！中部國道一度時速10公里

昨天是北返車流高峰，國道五號南口車陣一度排隊七公里，一路塞至深夜。 記者張芮瑜／攝影 分享 facebook

農曆春節連假近入尾聲，返鄉及出遊民眾陸續北返，西部國道及國道五號昨天都出現堵塞車潮，中部地區國道一度紫爆時速只有十公里，雪山隧道內一度時速廿六公里，車流回堵七公里，整個國五有如大型停車場，用路人怨聲連連。

高公局表示，民眾傾向在連假倒數第二天提前返工，給自己一天休息，所以大年初四最塞；今天中午以前或是晚間的離峰時段出發北返，國道交通會最順暢。預計今天壅塞路段出現在中部，下午三時至廿時國一北向西螺至埔鹽的行車時間是平日的三倍。昨天西部國道返工車潮至午夜紓解，國五北上宜蘭至頭城等路段，持續至今天凌晨一時。

昨天下午兩點高乘載管制結束後，西部國道逐漸湧入北返車潮，瓶頸路段時速約三十至四十公里，國一北向南屯至台中系統在車多、短途多及事故的「三重影響」下午一時開始卡關，近四時一度紫爆時速只有十公里，晚間八時才轉「綠」。

截至昨天下午十八時，國道總延車公里為一○一百萬車公里，預估全日國道交通量將達一百四十百萬延車公里。高工局預估，初五仍有四萬輛次的車輛滯留在東部會北返，呼籲用路人多利用台二線、台九線等替代道路。

冷氣團來襲 北台灣明變天

此外，明天大陸冷氣團來襲，大年初六的開工日北台灣開始變天。中央氣象局表示，與昨天白天的炎熱相比，北台灣高溫會相差十度，中南部從周四清晨起轉濕涼，這波冷氣團影響至周五。

氣象局預報員程川芳表示，今天微弱鋒面通過，北部、東北部稍微轉涼，高溫降五、六度，不過仍有廿三、廿四度；周四、周五大陸冷氣團影響範圍至全台灣，中部以北及東北部地區夜晚至清晨的低溫將只有十三、十四度左右。