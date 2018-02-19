親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新春交通大小事
花蓮觀光待復興
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

濃霧來亂 金門啟動兩波軍機疏運

2018-02-19 21:50聯合報 記者雷光涵╱即時報導

春節連假接近尾聲，民眾陸續返回工作崗位，但是今天霧鎖金、馬，機場航班受到影響。交通部臉書粉專表示，馬祖因為天候影響，民眾需搭乘船隻返回本島，金門則因旅客量大，在軍方協助下啟動了兩波軍機疏運，搭載140位民眾回到台灣。

中央氣象局晚間9時表示，目前馬祖及新屋已有濃霧，能見度不足100公尺，今晚至明日仍對台灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖發布濃霧特報，易有局部霧或低雲影響能見度。

受濃霧影響，今天在金門出動兩波軍機疏運。照片提供/交通部
受濃霧影響，今天在金門出動兩波軍機疏運。照片提供/交通部
分享
受濃霧影響，今天在金門出動兩波軍機疏運。照片提供/交通部
受濃霧影響，今天在金門出動兩波軍機疏運。照片提供/交通部
分享

馬祖金門氣象局
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

初四收假潮開始 國五北返車潮塞了6公里

2018-02-19 12:47

北返車潮今將現高峰 高公局建議這3個時段返鄉

2018-02-19 09:32

「西濱快」成地雷區 駕駛人：雲林開6小時才回台北

2018-02-19 08:37

受輻射冷卻影響 氣象局提醒返鄉人注意夜間起霧

2018-02-19 10:13

年假近尾聲…國道北上車流 今將達高峰

2018-02-18 23:07

春節觀光 北部擠到爆 墾丁罕見未滿房

2018-02-18 22:57

春節近尾聲 桃機湧人潮通關大致順暢

2018-02-19 19:00

國1北向南屯「三重苦」下午塞到晚上

2018-02-19 21:09

返鄉疏運...金門人多軍機載 馬祖濃霧改搭船

2018-02-19 21:00

濃霧影響航班 離島啟動軍機疏運

2018-02-19 20:38

中部已紫爆！高公局預估今日北返車最多 塞到晚上

2018-02-19 16:47

聰明用路！高公局：目前國5北上改道 省12分

2018-02-19 13:34

北返車潮陸續湧現 國三上午順暢

2018-02-19 13:13

桃機凌晨濃霧影響5架次航機起降

2018-02-19 11:13
看更多

熱門文章

「西濱快」成地雷區 駕駛人：雲林開6小時才回台北

2018-02-19 08:37

馬英九行春「KMT」帽T 賣到缺貨

2018-02-19 17:13

蔣萬安揮毫字好美 大班開始練

2018-02-19 12:00

因為爸爸這句話 蔣萬安寫一手好字

2018-02-19 15:51

蔡英文上香祈福 西螺福興宮抽出中上國運籤

2018-02-19 00:16

台電6人神祕核心 寸步不離崗位守護全台用電

2018-02-19 08:00

北返車潮今將現高峰 高公局建議這3個時段返鄉

2018-02-19 09:32

外交部駐外人事大風吹

2018-02-19 15:23

張顯耀初六宣布參選台北市長

2018-02-19 15:49

傳播學者鄭貞銘辭世 享壽82歲

2018-02-19 19:03

初四不打烊！台南市長初選黃偉哲戰陳亭妃、郭信良

2018-02-19 15:13

中部已紫爆！高公局預估今日北返車最多 塞到晚上

2018-02-19 16:47

國1北向南屯「三重苦」下午塞到晚上

2018-02-19 21:09

張顯耀表態參選台北市長 打造台北巴黎

2018-02-19 21:08

競選廣告不看鏡頭？周錫瑋：呈現思考過程

2018-02-19 13:54

初四收假潮開始 國五北返車潮塞了6公里

2018-02-19 12:47

江啟臣吹薩克斯風 炒熱娘家宴

2018-02-19 12:00

花蓮住宿客限定 台鐵增開普悠瑪號

2018-02-19 21:51

聰明用路！高公局：目前國5北上改道 省12分

2018-02-19 13:34

大年初四好天氣 出外踏青賞花

2018-02-19 17:07

想念媽媽的味道 新住民姊妹家鄉菜上桌！

2018-02-19 12:00

花蓮地震受損民房重建 政府編2.1億補助

2018-02-19 21:36

台灣第一位新住民立委林麗蟬：柬埔寨年味更濃

2018-02-19 12:00

春假尾聲返北 西部國道車多將持續至夜間

2018-02-19 16:18

新北市長參選人選 吳敦義：很快會啟動初選機制

2018-02-19 11:40

春節近尾聲 桃機湧人潮通關大致順暢

2018-02-19 19:00

徐鴻欽：台灣拿什麼讓他們留下來？

2018-02-19 12:00

濃霧來亂 金門啟動兩波軍機疏運

2018-02-19 21:50

蔡英文26日邀綠委喝春酒可攜伴 吳秉叡讚「貼心」

2018-02-19 10:53

返鄉疏運...金門人多軍機載 馬祖濃霧改搭船

2018-02-19 21:00

北返車潮陸續湧現 國三上午順暢

2018-02-19 13:13

桃機凌晨濃霧影響5架次航機起降

2018-02-19 11:13

國5北返車流上午湧現 紓解得到凌晨後

2018-02-19 10:45

教種菜、吃菜 台灣農技團幫諾魯人擺脫三高

2018-02-19 12:00

受輻射冷卻影響 氣象局提醒返鄉人注意夜間起霧

2018-02-19 10:13

替代役男教烹飪 帶諾魯學生路邊賣便當

2018-02-19 12:00

花敬群：東協發展快速 移民在台設籍意願降低

2018-02-19 12:00

人口政策里程碑！新住民基本法為第五大族群奠基

2018-02-19 12:00

總統送禮的藝術 有這3點考量

2018-02-19 09:10

國史館館藏活化 萬件總統文物交審鑑委員會判定

2018-02-19 09:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top