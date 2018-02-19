春假尾聲返北 西部國道車多將持續至夜間

2018-02-19 16:18 中央社 台北19日電



上午國道1號南向90.7公里發生5輛小客車追撞事故，造成後方車隊回堵6.5公里，高公局提醒用路人養足精神再上路，出發前做好車輛保養檢查，上路後與前方車輛保持適當安全間距。圖／交通部高公局提供 分享 facebook 今天是大年初四，交通部高速公路局預估下午2時高乘載管制結束後，西部國道將會有一波非高乘載車輛的北返車潮，整體國道從中部路段開始往北上方向車多，並將持續至夜間。

高公局發布新聞稿指出，昨日全日總延車公里為137.7百萬車公里，為平日年平均的1.6倍，而今天是北返車潮最尖峰的日期。

高公局表示，今天上午車多路段包括國1南下湖口至竹北（事故影響）、埔鹽系統至員林，北上北斗至埔鹽系統、台中至豐原；國3北上中港系統至大甲、土城至中和（事故影響）路段車多，其餘路段目前大致行車順暢。截至中午12時，國道全線總延車公里為54.3百萬車公里，預估本日交通量為140百萬車公里。

高公局指出，下午2時高乘載管制結束後，西部國道將有一波非高乘載車輛的北返車潮，整體國道從中部路段開始，往北上方向車多並持續至夜間，包括國1北上西螺至埔鹽系統、南屯至台中、銅鑼至頭屋、新竹系統至湖口路段，國3北上斗六至南投、龍井至大甲、大山至香山、關西至大溪路段等。

國5部分，上午8時47分北向宜蘭至頭城路段已實施開放大客車行駛路肩及配合主線儀控管制措施，下午3時至晚上8時將實施北上高乘載管制；高公局坪林行控中心預估，要完全消化車流量得到明天凌晨1、2點左右。