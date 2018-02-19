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南韓前總統李明博涉犯罪 預計3月初遭傳喚

初四收假潮開始 國五北返車潮塞了6公里

2018-02-19 12:47聯合報 記者張芮瑜╱即時報導

國5雪隧南口今天中午不到就出現6公里車陣。本報資料照
國5雪隧南口今天中午不到就出現6公里車陣。本報資料照
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大年初四不少士農工商產業已經提早開工，還沒開工的也正在前往開工的路上，國道5號今天一早收假北返潮湧現，中午不到雪隧南口就回堵6公里，車流量極大，且隨時間愈晚可能排的愈長。高公局坪林行控中心表示，根據去年經驗，今天國5北上車流將達最高峰，回堵狀況預估到明天凌晨2點才會解除。

今天雪隧南下一早車多但仍屬順暢，截至中午已經未見車流，但南下卻大排長龍，中午12點30分雪隧南口回堵6公里，宜蘭、羅東和頭城交流道分別回堵2公里。坪林行中心表示，塞車情形今天上午8點半就出現，隧道內車速每小時僅26公里。

高公局於8點47分就啟動主線儀控、頭城交流道的匝道儀控及開放大客車行駛路肩等措施，約9點27分啟動宜蘭、羅東交流道的匝道儀控等措施，下午3點至晚上8點國5北上則將實施高乘載管制。

高公局坪林行控中心指出，根據過往經驗，今天國5北上的車流量將達到連假的最高峰，1天下來的車流量約有4萬3千至4萬5千輛次，今天仍有3萬輛次的車輛滯留在宜蘭，預估要塞到明天凌晨2點，呼籲用路人多利用台2、台9等替代道路北返，避免塞在車陣當中。

坪林行控中心預估，明天假期最後一天，北上總量可望減少，但預估仍有4萬輛次的車流量，至於南下則都是一般例假日的車流量，不會出現回堵狀況。

坪林雪隧替代道路
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