年假近尾聲…國道北上車流 今將達高峰

昨天國道三號南下路段從土城開始一路塞到大溪，宛如大型停車場。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook

雪隧跨夜塞到今天凌晨才稍解

昨天大年初三天氣晴朗，宜蘭、九份、北海岸、桃園大溪等北台灣一日遊景點塞爆，國五雪山隧道車潮最嚴重回堵八公里，塞到今天凌晨才稍緩。坪林行控中心預估，因應春節尾聲，北上車流今天將達高峰，今明兩天國五北上將實施高乘載管制。

連假遇上好天氣，國道昨湧現綿延車潮，高公局表示，昨是春節國道雙向車流最高峰，國道一號西螺至埔鹽系統、銅鑼至頭屋、國三竹南至香山等北上路段車多情形。

昨天苗栗縣大湖、泰安地區車潮大增，在台72線、台3線汶水橋五叉路口周邊車陣大排長龍。記者胡蓬生／攝影 分享 facebook

高屏空氣品質今明「紅色警示」

全台放晴回溫，西半部卻因此受苦，空氣品質差。環保署提醒，今、明兩天，高雄、屏東地區空品將升高為對所有族群不健康的「紅色警示」等級；其餘地區多為對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級，應避免外出活動。

高公局預測，今天中午過後，國道將出現北返車潮，部分路段可能要較平常多花上三倍時間才能抵達。車多路段同樣為國一北上西螺至埔鹽系統、南屯至后里、銅鑼至頭屋、新竹系統至湖口；國三北上南雲至中興、龍井至大甲、大山至茄苳、關西至鶯歌系統；國五北上宜蘭至坪林等路段，同樣預估深夜才能紓解車龍。建議民眾利用初五上午離峰時段北上，避開初四國道北返高峰時段。

大年初三，國五狂塞，雪山隧道南口的北上車潮一波又一波，最嚴重回堵八公里。記者羅建旺／攝影 分享 facebook

花蓮地震效應 遊客南方澳止步？

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處指出，受到花蓮地震影響，從初一到初三統計看來，遊客似乎在宜蘭南方澳就止步了，全區遊客人數較去年同期增加四點七萬，成長百分之十七，尤其昨天的人數增加最多；推測遊客不去花蓮，改走台二線沿著海岸線邊開邊玩。

坪林行控中心統計，大年初二國五南北總車流量達七點九萬輛次，昨天八萬輛次，行經雪隧車輛時速約卅至四十公里。上午十時半左右，北上主線回堵最長七公里，下午四時回堵八公里，車潮不斷湧入，頭城交流道匝道排隊車龍二公里，宜蘭與羅東各塞車一點五公里。

為疏解車潮，坪林行控中心開放大客車行駛路肩，啟動頭城、宜蘭、羅東、蘇澳交流道匝道儀控管制。