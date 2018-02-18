春節觀光 北部擠到爆 墾丁罕見未滿房

昨天是大年初三，許多民眾到士林官邸賞花走春。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook

墾丁今年春節人潮不如往年。 記者蔣繼平／攝影 分享 facebook

大年初三，南北觀光大不同。受到花蓮地震影響，花東遊客止步，讓北部湧現一日遊人潮；墾丁人潮則不若往年，南灣沙灘只見些許遊客，許多度假飯店也未滿房，一位度假飯店主管說，「今年春節罕見未滿房，這是廿多年來頭一次」。

恆春半島昨天氣候陰涼，現場直擊，墾丁知名景點南灣沙灘已不復見沙灘遮陽傘盛開榮景，墾丁地區許多度假飯店也未達春節期間滿房目標。地方人士評估，遊客衰退應與墾丁近期負評有關。

今年過年期間，南下墾丁的車流量在大年初一、初二、初三中午尖峰期間，最多達到每小時車次二千五百輛，卻難突破三千輛關卡，湧入的車潮不如以往。知名景點南灣沙灘昨天中午只有些許遊客，水上遊憩活動業者等無人客，許多小販望海興嘆。

墾丁遊客除了受到陸客衰退影響，近來網路負評不斷，去年更爆出「滷味事件」，高額價格嚇壞不少人；還有網友批評「去墾丁兩天不如去日本沖繩」、「為什麼要去墾丁當盤仔？」消費糾紛及高房價惹議，人擠人的負面旅遊品質也頻遭抱怨。

墾丁地區一家度假飯店主管表示，以往春節連假的「搶房熱」早在兩個月前就開打，今年訂房異常慢，部分業者更破天荒主動祭出優惠拉客，頂多也只達八至九成滿左右，可見外界負評仍有一定影響。

專程帶著全家來墾丁玩水的陳先生說，人潮比較少，景點不用人擠人，感覺挺不錯。水上設施潘姓業者說，大年初三遊客人數大量銳減，生意實在差很多。

相形之下，北台灣著名景點人擠人。東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處指出，受到花蓮地震影響，春節期間，多數遊客都集中到宜蘭遊玩，去年初一該區有六點八萬人，初二為八點六萬人，初三是六點四萬人，今年分別有七點八萬人，八點七萬人，十萬人，每天都增加，昨天人潮爆量最多。

熱門景點為南方澳遊客中心、港澳遊憩區、大里遊客中心旁天公廟，昨天上午蘭陽博物館停車場停車率達九成，下午二時福隆停車率達九成五，台二線的車速一度只有十公里，塞人也塞車。

桃園也出現一日遊人潮，大溪分局表示，外地遊客從國道三號下大溪交流道，大多前往大溪老街遊玩，從武嶺橋路段回堵至康莊路，另外從復興區下山至大溪交流道車流量大，崁津大橋路段壅塞。