國道一早塞！高公局估午後國道湧北上車潮

2018-02-18 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



初二過後，初三從早上9點，南下北上就開始出現車流，交通部高速公路局預估今天下午2點以後，西部國道將持續出現北返車潮，包括國1西螺至埔鹽系統、銅鑼至頭屋、新竹系統至湖口，國3南投至草屯、大山至茄苳路段，國5宜蘭至坪林將出現車多壅塞情形。 國道三號南下路段大塞車。記者王騰毅/攝影 分享 facebook

高公局表示，今天早上已經出現了北上、南下的車流，主要壅塞路段為西部國1南下楊梅至新竹、王田至彰化、北上北斗至員林、南屯至后豐；國3南下土城至龍潭；國5南下南港系統至坪林、北上宜蘭至坪林；國10左營至燕巢系統等路段車流量較大，其餘路段大致行車順暢。

預估今天下午2點後，西部國道將持續出現北返車潮，包括國1西螺至埔鹽系統、銅鑼至頭屋、新竹系統至湖口，國3南投至草屯、大山至茄苳路段，國5宜蘭至坪林將出現車多壅塞情形。

統計至今天上午11點為止，國道全線總延車公里為54.6百萬車公里，預估今天的交通量為140百萬車公里；今天0到5時總延車公里為10.1百萬車公里，是平日總延車公里的3.7百萬車公里2.7倍；昨天全日總延車公里為136百萬車公里，為平日年平均87百萬車公里的1.6倍。

高公局提醒，今天上午10點26分起國5北向宜蘭至頭城路段，已實施開放大客車行駛路肩及配合主線儀控管制措施，下午3點到晚上8點實施北上高乘載管制，呼籲從國5宜蘭地區北返之民眾，請注意收聽警廣。

另外，高速公路局春節前已提供國5藍牙交通資訊推播App，可推播北宜路廊相關行車資訊，及台9、106乙等替代道路行車時間，目前每日推播交通資訊已達500餘則，敬請有需要行駛國道5號的用路人多加利用。

高公局建議用路人透過旅行時間系統查詢出發時間或改走替代道路，並請收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用1968網站或App查詢最新國道路況。