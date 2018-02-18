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持續更新／國道壅塞距離拉長 多路段行速低於30公里

2018-02-18 10:53聯合報 記者楊德宜╱即時報導、王騰毅/攝影

國道三號南下路段大塞車。記者王騰毅/攝影
國道三號南下路段大塞車。記者王騰毅/攝影
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■10:47更新

國1五楊高架（汐止楊梅）南下56.9公里處，過中壢路段，外線車道3小車追撞。

■10:00更新

國1北上：汐止─五堵，行速35公里。南屯─台中─大雅─豐原─台中系統，該路段行速僅29至32公里。仁德系統─台南─大灣，行速最低27公里。

國1南下：湖口─湖口服務區─竹北─新竹， 行速最低29公里 。

國3南下：土城─樹林─三鶯─鶯歌系統─大溪─龍潭，行速最低30公里。

國5南下：石碇─坪林行控，行速25公里。

國道多路段壅塞。圖／翻攝自高公局網站
國道多路段壅塞。圖／翻攝自高公局網站
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■09:15更新

行速低於40公里路段：

國1北上：台中─大雅─豐原，台南─大灣，楠梓─岡山。

國1南下：湖口服務區─竹北─新竹。

國3南下：和美─彰化系統。

國5南下：石碇─坪林行控。

上午8時45分，國1北上349.5公里岡山交流道，內4車事故，從350公里處回堵...
上午8時45分，國1北上349.5公里岡山交流道，內4車事故，從350公里處回堵至楠梓交流道。圖／翻攝自高公局網站
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■08:57更新

國1南下三鶯─大溪車流明顯增加，木柵─大溪啟動大範圍儀控管制。

國1北上349.5公里岡山交流道，內4車事故，從350公里處回堵至楠梓交流道。

■08:28更新

國1南下湖口─新竹車流明顯增加，台北─竹北啟動大範圍儀控。

上午8時許，國1南下竹北─新竹路段，行速最低僅24公里。圖／翻攝自高公局網站
上午8時許，國1南下竹北─新竹路段，行速最低僅24公里。圖／翻攝自高公局網站
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■08:10更新

國1南下竹北─新竹路段，行速24公里。

國5南下南港系統─石碇路段壅塞，石碇─頭城路段車多，其中，石碇─坪林行控路段的行速僅21公里。南下回堵長度：國3南往國5南1.5公里、國3北往國5南2.5公里。

■07:40更新

國5南下南港系統─石碇，行速僅34公里；石碇─坪林行控─頭城的行速也在50公里以下。國3南向南州─林邊，行速22公里。

今天大年初三，是春節假期第4天，高公局預計有大量旅遊及部分北返車潮，預估全日國道總延車公里為145百萬車公里。

高公局說，今天車多路段，上午為國1南下湖口至新竹系統，北上鼎金系統-永康、西螺-埔鹽系統、新竹系統-湖口；國3南下鶯歌-關西；國5南下南港系統-坪林等路段。

下午為國1南下五堵-汐止、三義-台中系統、新營-麻豆，北上西螺-埔鹽系統、南屯-后里、銅鑼-頭份、新竹系統-湖口；國3北上名間-中興、龍井-大甲、大山-茄苳、關西-鶯歌系統；國5北上宜蘭-坪林等路段。

今天國道實施的交通疏導措施包括：單一費率、差別費率、開放路肩、9-14時國1北上高雄端至湖口及國3北上九如至大溪與15-20時國5北上蘇澳至頭城各交流道之北上入口匝道實施高乘載管制、0-24時封閉國1埔鹽系統北上、國3名間雙向及竹南北上入口等。

高公局建議用路人，透過旅行時間系統查詢出發時間或改走替代道路，並收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用1968網站及1968App查詢最新國道路況。

高公局呼籲，用路人出發前務必做好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。為避免連續假期在國道上塞車，請儘量利用公共運輸工具，建議用路人「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」。

上午7時40分，國5南下出現壅塞車潮。圖／翻攝自高公局網站
上午7時40分，國5南下出現壅塞車潮。圖／翻攝自高公局網站
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國道坪林替代道路
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