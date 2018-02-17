好天氣搶出遊 國道今恐最塞

2018-02-17 23:31 聯合報 記者 聯合報 記者 許俊偉 ／台北報導



春節好天氣，中和烘爐地山區道路兩旁櫻花綻放。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook

交通部高公局預估，今天大年初三因多數地區天氣多雲到晴，出遊車潮恐將出籠，加上部分提前北返的車流湧現，國道今天很可能將是春節六天連假中全線車流量最多的一天，高公局提醒用路人可多利用高乘載和免收費時段上路，避開易壅塞時、路段。

今天是大年初三，氣象局預測各地天氣不錯，除了東部和東南部有局部短暫雨，其他各地都是多雲到晴的好天氣，北部高溫可達廿六度，中南部更有廿八、廿九度，但日夜溫差大，早晚還是要備著外套。

根據高公局預測今天重點壅塞路段的行車時間，國一湖口到新竹南下早上十時後到中午要花上平時的三倍時間；下午國一北上西螺到埔鹽系統 、南屯到豐原、銅鑼到頭屋等路段，行車時間恐需要平時的四倍，新竹系統到湖口北上則要花平時三倍時間，部分瓶頸路段甚至恐塞到深夜十時。

國三鶯歌系統到關西、快官到南投南下今天早上也較壅塞，龍潭到鶯歌系統北上則是傍晚開始車多速慢，行車時間各都是平時的三倍。國五北上下午會開始塞車，頭城到坪林恐一路塞到午夜，行車時間恐怕要花上平常的六倍。

高公局提醒，今天國道仍有實施高乘載管制，上午九時到下午二時實施路段為國一北上高雄端至湖口，以及國三北上九如至大溪各交流道北上入口匝道；下午三時到晚上八時管制路段為國五北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城各交流道北上入口匝道。高公局建議用路人可在高乘載時段上路，或是利用深夜零到五時暫停收費時段上路。

至於昨天大年初二回娘家的日子，國道一大早就出現車潮，國一南下、北上不少路段屢現「紫爆」，也就是平均時速不到廿公里，國三南下鶯歌系統至龍潭、關西服務區至關西，國五南下坪林至頭城也龜速，平均時速不到四十公里。

昨傍晚起開始湧入北返車潮，部分路段車多速慢，尤其國五回台北方向最塞，雪隧車流回堵五點五公里，直至深夜才恢復順暢。