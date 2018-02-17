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大年初二 蘇花改順暢

2018-02-17 17:22聯合報 記者羅建旺╱即時報導

大年初二，新開通的台9線蘇花改蘇澳東澳段，今天行車順暢，平均時速可達55到60公里，預估全天車流量約6千車次，與一般假日相當。

交通部公路總局第四區養護工程處交通管理及控制中心指出，今天大年初二，也是蘇花改蘇澳東澳段通車後第一個連續假期第3天，宜蘭地區天氣陰雨，蘇花改今天清晨6時起，南下方向逐漸出現車潮，但到7時以後已漸趨緩。

控制中心統計，今天蘇花改單向最大交通量為6至7時的南下每小時633輛，下午2到3時的南下574輛較高，但整體車流順暢，到今天下午3時止，台9線蘇花改蘇澳往東澳方向交通總量為6080輛，東澳往蘇澳方向為3457輛，平均時速可維持55到60公里，路況良好。

控制中心主任陳國正分析， 與昨天相較，交通狀況相當，都以到東澳或南澳的短程遊客為主，因天氣好，尖峰期車流每小時可達1千輛次，但今天有雨，遊客相對減少，每小時約500到600輛次，不過，交通順暢，但只有一個車道，發現有少數超車或超速情況，提醒用路人注意。

至於明天交通狀況，應該差不多，還是要視天氣狀況，而在蘇花改蘇澳及東澳端號誌路口皆有現場警力指揮疏導，交控中心全時監控由國五蘇澳端至台9沿線之車流狀態，並因應可能車多或壅塞情境啟動路口號誌時制動態調整。

大年初二，蘇花改交通順暢。圖／交通部公路總局第四區養護工程處交通管理及控制中心提...
大年初二，蘇花改交通順暢。圖／交通部公路總局第四區養護工程處交通管理及控制中心提供
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蘇花改蘇澳
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