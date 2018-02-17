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初二回娘家 北車湧入舉家搭車人潮

2018-02-17 14:55聯合報系攝影中心 記者鄭清元╱即時報導

今天是大年初二回娘家，台北車站湧入許多民眾，帶著大包小包，一家大小準備搭車。

初二回娘家，北車月台冒出返鄉人潮， 民眾帶著大包小包牽著小孩準備搭車。記者鄭清元...
初二回娘家，北車月台冒出返鄉人潮， 民眾帶著大包小包牽著小孩準備搭車。記者鄭清元／攝影
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初二回娘家，北車月台冒出返鄉人潮， 民眾帶著大包小包牽著小孩準備搭車。記者鄭清元...
初二回娘家，北車月台冒出返鄉人潮， 民眾帶著大包小包牽著小孩準備搭車。記者鄭清元／攝影
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初二回娘家，北車月台冒出返鄉人潮， 民眾帶著大包小包牽著小孩準備搭車。記者鄭清元...
初二回娘家，北車月台冒出返鄉人潮， 民眾帶著大包小包牽著小孩準備搭車。記者鄭清元／攝影
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初二回娘家，北車月台冒出返鄉人潮， 民眾帶著大包小包牽著小孩準備搭車。記者鄭清元...
初二回娘家，北車月台冒出返鄉人潮， 民眾帶著大包小包牽著小孩準備搭車。記者鄭清元／攝影
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初二回娘家，北車月台出現返鄉人潮， 民眾帶著大包小包牽著小孩準備搭車。記者鄭清元...
初二回娘家，北車月台出現返鄉人潮， 民眾帶著大包小包牽著小孩準備搭車。記者鄭清元／攝影
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初二回娘家，北車月台出現返鄉人潮， 民眾帶著大包小包牽著小孩準備搭車。記者鄭清元...
初二回娘家，北車月台出現返鄉人潮， 民眾帶著大包小包牽著小孩準備搭車。記者鄭清元／攝影
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