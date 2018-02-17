下午4時國道將現北返車潮 這些路段恐塞車

2018-02-17 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



圖為昨中山高彰化系統交流道到彰化交流道間南下路段雍塞情形。記者劉明岩／攝影 分享 facebook

今天初二回娘家，為春節假期第3天，高公局說，昨天全日總延車公里為121百萬車公里，為平日年平均87百萬車公里之1.4倍；0-5時總延車公里為10.9百萬車公里，為平日3.7百萬車公里之2.9倍。

今天從上午7時左右即開始出現南下車流，高公局說，至中午前，主要壅塞路段為國1南下楊梅-新竹系統、彰化系統-彰化、北上鼎金系統-楠梓、仁德系統-大灣、台中-后豐、汐止-五堵；國3南下三鶯-龍潭、烏日-南投服務區、北上龍井-沙鹿、新竹系統-寶山休息站；國5南下坪林至頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統路段，其餘路段目前大致行車順暢。截至12時，國道全線總延車公里為55.7百萬車公里，預估本日交通量為142百萬車公里。

高公局預估下午4時後，西部國道將出現北返車潮，包括國1西螺至埔鹽系統，新竹系統至竹北，國3南投至草屯路段容易產生壅塞，另中午12時至下午4時國5南向南港系統至坪林路段，下午4時以後北向頭城至坪林可能出現車多壅塞情形，高公局建議用路人透過旅行時間系統查詢出發時間或改走替代道路，並請收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用1968網站或App查詢最新國道路況。

國5北向宜蘭至頭城路段開放大客車行駛路肩及配合主線儀控管制措施，於連假期間將視交通壅塞狀況機動實施，高公局說，預計下午從國5宜蘭地區北返之民眾，請注意收聽警廣，並留意主線資訊可變標誌顯示內容及路側標誌之標示行駛，同時保持行車安全間距，以維行車安全。

另高公局春節前已提供國5藍牙交通資訊推播App，可推播北宜路廊相關行車資訊，及台9、106乙等替代道路行車時間，目前每日推播交通資訊已達200餘則，敬請有需要行駛國道5號的用路人多加利用。

高公局呼籲用路人出發前務必做好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。如發現救護車輛或事故處理車輛時，請儘速避讓避免影響救援作業時效，也能提早紓解事故所造成的壅塞。另提醒用路人如要開車出門，請務必蒐集了解各項交通疏導措施，配合地圖妥善規劃行程，出門前先下載「高速公路1968」App或上高公局即時路況資訊網站查詢路況，行駛途中可透過廣播、路上電子資訊看板、請同車親友使用「高速公路1968」App或撥打「1968」客服專線，掌握即時路況，彈性調整行車路線，避開壅塞路段。