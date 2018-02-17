持續更新／國5北上南下都塞 國1北上西螺路段行速19公里

2018-02-17 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



國3南下中寮隧道378.9公里處，11小客車追撞，全線暫時管制封閉處理中。圖／翻攝自高公局網站 分享 facebook

■16:00更新

行速低於40公里的路段：

國1北上：西螺─西螺服務區，車多壅塞，行速僅19公里。新竹─竹北。

國3北上：南投服務區─南投。

國3南下： 田寮─燕巢系統。

國5南下：南港系統─石碇。

國5北上：宜蘭─頭城。

■15:32更新

國3南下中寮隧道378.9公里處的11小客車追撞事故，後方回堵約8公里，已排除。

■15:00更新

國3南下中寮隧道378.9公里處，11小客車追撞，全線暫時管制封閉處理中，後方回堵約6公里，建議駕駛人提早改道行駛。國5北上宜蘭─頭城車多壅塞，行速僅28公里；北上回堵：主線雪隧4公里、各入口排隊。

國3南下中寮隧道378.9公里處，11小客車追撞，全線暫時管制封閉處理中。圖／翻攝自高公局網站 分享 facebook

■12:10更新

國1北向92.5公里處竹北前，1小自撞內護欄翻覆，占用內2線事故，回堵3公里。受事故影響，新竹竹北路段行速17公里。

■10:30更新

行速低於40公里的路段：

國1南下：楊梅端─湖口─湖口服務區─竹北─新竹，彰化─埔鹽系統。

國1北上：內湖─東湖─汐止端，新竹─竹北，大雅─豐原，員林─埔鹽系統，仁德系統─台南─大灣，鼎金系統─楠梓。

國3南下：土城─樹林，三鶯─鶯歌系統─大溪─龍潭，關西服務區─關西，中投─霧峰，霧峰系統─草屯─中興系統─中興─南投─南投服務區，龍井─和美。

國5南下：坪林─頭城

■8:30更新

行速低於35公里的路段：

國1南下：湖口─湖口服務區─竹北─新竹，南屯─王田─彰化。其中，湖口服務區─竹北，行速只有18公里。

國3南下：鶯歌系統─大溪─龍潭，中興系統─中興，烏日─中投─霧峰。

國5南下：坪林行控─頭城。

■7:30更新

國1南下湖口─新竹車多壅塞，行速21至39公里；王田─彰化，行速27公里。國3南下鶯歌系統─龍潭，行速23至30公里。國5南下南港系統─石碇路段壅塞、石碇─頭城路段車多，行速44至46公里；回堵情形：國3南往國5南2公里、國3北往國5南2.5公里。

大年初二回娘家，今天預計除回鄉探親的車潮外，亦將有大量出遊旅次，高公局預估，全日國道總延車公里為142百萬車公里。今天車多路段，上午為國1南下湖口至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統；國3南下鶯歌系統至關西、快官至南投；下午有國1北上西螺至埔鹽系統，國5南下南港系統至坪林、北上頭城至坪林等路段；國道實施之交通疏導措施包括：單一費率、差別費率、開放路肩、國5於7-12時南港系統與石碇南下入口高乘載管制等。

國道昨頻傳追撞事故，造成該路段嚴重回堵，高公局提醒用路人，假期間車流量大，途中難免會遇到走走停停的情形，如在順暢時察覺前方有遲滯或回堵時，要開啟警示燈，提醒後方駕駛人注意，以免追撞。

高公局建議用路人，透過旅行時間系統查詢出發時間或改走替代道路，並收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用1968網站及1968App查詢最新國道路況。並呼籲用路人出發前務必做好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。為避免連續假期在國道上塞車，請儘量利用公共運輸工具，建議用路人「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」。