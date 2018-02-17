親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新春交通大小事
過年習俗年味濃
花蓮觀光待復興
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

2千萬開運發財金刮刮樂 首個大獎竹北帥熟男刮出

持續更新／國5北上南下都塞 國1北上西螺路段行速19公里

2018-02-17 15:00聯合報 記者楊德宜╱即時報導

國3南下中寮隧道378.9公里處，11小客車追撞，全線暫時管制封閉處理中。圖／翻...
國3南下中寮隧道378.9公里處，11小客車追撞，全線暫時管制封閉處理中。圖／翻攝自高公局網站
分享

■16:00更新

行速低於40公里的路段：

國1北上：西螺─西螺服務區，車多壅塞，行速僅19公里。新竹─竹北。

國3北上：南投服務區─南投。

國3南下： 田寮─燕巢系統。

國5南下：南港系統─石碇。

國5北上：宜蘭─頭城。

■15:32更新

國3南下中寮隧道378.9公里處的11小客車追撞事故，後方回堵約8公里，已排除。

■15:00更新

國3南下中寮隧道378.9公里處，11小客車追撞，全線暫時管制封閉處理中，後方回堵約6公里，建議駕駛人提早改道行駛。國5北上宜蘭─頭城車多壅塞，行速僅28公里；北上回堵：主線雪隧4公里、各入口排隊。

國3南下中寮隧道378.9公里處，11小客車追撞，全線暫時管制封閉處理中。圖／翻...
國3南下中寮隧道378.9公里處，11小客車追撞，全線暫時管制封閉處理中。圖／翻攝自高公局網站
分享

■12:10更新

國1北向92.5公里處竹北前，1小自撞內護欄翻覆，占用內2線事故，回堵3公里。受事故影響，新竹竹北路段行速17公里。

■10:30更新

行速低於40公里的路段：

國1南下：楊梅端─湖口─湖口服務區─竹北─新竹，彰化─埔鹽系統。

國1北上：內湖─東湖─汐止端，新竹─竹北，大雅─豐原，員林─埔鹽系統，仁德系統─台南─大灣，鼎金系統─楠梓。

國3南下：土城─樹林，三鶯─鶯歌系統─大溪─龍潭，關西服務區─關西，中投─霧峰，霧峰系統─草屯─中興系統─中興─南投─南投服務區，龍井─和美。

國5南下：坪林─頭城

■8:30更新

行速低於35公里的路段：

國1南下：湖口─湖口服務區─竹北─新竹，南屯─王田─彰化。其中，湖口服務區─竹北，行速只有18公里。

國3南下：鶯歌系統─大溪─龍潭，中興系統─中興，烏日─中投─霧峰。

國5南下：坪林行控─頭城。

■7:30更新

國1南下湖口─新竹車多壅塞，行速21至39公里；王田─彰化，行速27公里。國3南下鶯歌系統─龍潭，行速23至30公里。國5南下南港系統─石碇路段壅塞、石碇─頭城路段車多，行速44至46公里；回堵情形：國3南往國5南2公里、國3北往國5南2.5公里。

大年初二回娘家，今天預計除回鄉探親的車潮外，亦將有大量出遊旅次，高公局預估，全日國道總延車公里為142百萬車公里。今天車多路段，上午為國1南下湖口至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統；國3南下鶯歌系統至關西、快官至南投；下午有國1北上西螺至埔鹽系統，國5南下南港系統至坪林、北上頭城至坪林等路段；國道實施之交通疏導措施包括：單一費率、差別費率、開放路肩、國5於7-12時南港系統與石碇南下入口高乘載管制等。

國道昨頻傳追撞事故，造成該路段嚴重回堵，高公局提醒用路人，假期間車流量大，途中難免會遇到走走停停的情形，如在順暢時察覺前方有遲滯或回堵時，要開啟警示燈，提醒後方駕駛人注意，以免追撞。

高公局建議用路人，透過旅行時間系統查詢出發時間或改走替代道路，並收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用1968網站及1968App查詢最新國道路況。並呼籲用路人出發前務必做好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。為避免連續假期在國道上塞車，請儘量利用公共運輸工具，建議用路人「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」。

國道上午多路段行速低於40公里（紅色區塊）。 圖／翻攝自高公局網站
國道上午多路段行速低於40公里（紅色區塊）。 圖／翻攝自高公局網站
分享

國道替代道路春節
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

下午4時國道將現北返車潮 這些路段恐塞車

2018-02-17 13:35

北返車潮湧向國五 雪隧要塞到半夜

2018-02-17 17:25

大年初二 蘇花改順暢

2018-02-17 17:22

初二回娘家 北車湧入舉家搭車人潮

2018-02-17 14:55

初二湧車潮 台中熱點大坑、新光三越、鎮瀾宮車多

2018-02-17 13:11

初二回娘家趕吃午餐 國道南下多路段好塞

2018-02-17 09:52

好天氣出遊 國道中部路段「撞」況多

2018-02-16 23:20

初二回娘家 估國道南下車流量最大的一天

2018-02-16 23:16

蘇花改年假沒塞車 賀陳旦滿意大讚「分流」成功

2018-02-16 20:27

初二南下車流最大量！明國道車潮7時湧現

2018-02-16 18:46

國道五號北返開始塞！預估塞到深夜11時

2018-02-16 17:51

除夕彩券買氣旺 幸運兒花350元中550萬獎金

2018-02-16 17:38

蘇花改車變多了！東澳隧道南下回堵至隧道內

2018-02-16 16:29
看更多

熱門文章

影／馬英九臉書拜年 從照片一窺人氣有多旺

2018-02-17 13:10

影／小英到台南發福袋 抗議不斷被迫聲東擊西走後門

2018-02-16 17:46

國運籤「下下籤」很糟？ 呂秋遠翻成白話文解讀

2018-02-17 12:04

蔡英文趕場20分鐘快閃 紅包發光民眾怨「裝肖維」

2018-02-17 12:12

蔡總統發紅包維安人員休假來支援？警局：沒有一個是

2018-02-17 12:03

這個上將衣著很簡樸 他蹬著陸軍公發「灰豹」逛街

2018-02-17 03:15

新竹義民廟參拜 馬英九連20年、蔡英文中斷

2018-02-17 14:03

影／蔡總統基隆天顯宮發紅包 男近身咆哮被制伏

2018-02-17 09:23

持續更新／國5北上南下都塞 國1北上西螺路段行速19公里

2018-02-17 15:00

蘇花改年假沒塞車 賀陳旦滿意大讚「分流」成功

2018-02-16 20:27

南鯤鯓代天府／國運下下籤 蔡總統：去年也這樣

2018-02-16 22:40

蔡英文初二走春 要領總統紅包快來

2018-02-17 09:06

影／蔡英文烘爐地發紅包 民眾轟：害老人家趕著爬452階

2018-02-17 13:12

總統府：國家吉凶不在籤詩 團結一致就會大吉大利

2018-02-17 09:50

賴清德運氣超好台灣燈會玩小瑪琍按中777

2018-02-16 21:11

小英保安宮拜年揮手 柯文哲、姚文智「各自解讀」

2018-02-17 11:48

大年初一出運！他在劍湖山套圈圈中金元寶

2018-02-16 18:35

史上最強福袋家族...這家人 連2年中汽車

2018-02-16 22:15

影／蔡英文桃園發紅包 女童為她戴上平安符

2018-02-17 15:42

台大教授研發 太陽能無人機在美發光

2018-02-17 00:10

地震倒塌第十天 統帥飯店拆除完畢

2018-02-16 22:51

影／防再被鬧場 蔡英文保安宮發紅包大批維安戒護

2018-02-17 11:51

初二回娘家 估國道南下車流量最大的一天

2018-02-16 23:16

下午4時國道將現北返車潮 這些路段恐塞車

2018-02-17 13:35

蔡英文嘉義縣發紅包 逢縣長初選增添選戰味

2018-02-16 17:47

國道五號北返開始塞！預估塞到深夜11時

2018-02-16 17:51

盼新台幣改版去個人崇拜 姚嘉文：別再用政治人物

2018-02-17 13:07

初二南下車流最大量！明國道車潮7時湧現

2018-02-16 18:46

好天氣出遊 國道中部路段「撞」況多

2018-02-16 23:20

初二回娘家 北車湧入舉家搭車人潮

2018-02-17 14:55

吳敦義靈鷲山寫「福」字貼千福牆 為花蓮災民祈福

2018-02-17 14:29

影／國運籤下下籤 賴清德：不論好壞籤 打拚一定贏

2018-02-17 12:23

民進黨台南市長初選 賴揆籲君子之爭

2018-02-17 12:39

初二回娘家趕吃午餐 國道南下多路段好塞

2018-02-17 09:52

CES展「台灣館」好炫 磚塊集光供電不是夢

2018-02-17 00:10

大年初二迎財神 中和烘爐地湧人潮

2018-02-17 13:57

法務部：黨內初選不是家務事 賄選可判10年

2018-02-17 12:47

柯文哲走春拜廟 拚場？「大家開心就好」

2018-02-16 22:46

明後天空氣品質惡化 電廠減排

2018-02-16 23:17

啟文堂劉氏宗親千人團拜 耆老長輩8000歲

2018-02-16 23:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top